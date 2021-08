Pampita cerró la ronda de caño en La Academia: “Antes fui a charlar con mi doctor”

Compartir

A dos semanas de haber dado a luz a su hija Ana, la modelo se animó a ejecutar una performance de pole dance en la pista de ShowMatch.

Tomó la decisión de puntuar con un “0″a todos los que habían pedido reemplazo para el baile de caño en La Academia de ShowMatch. Y, como para dejar en claro su postura de que aún con lesiones se podía intentar hacer este ritmo, Carolina Pampita Ardohain aceptó la propuesta de Marcelo Tinelli de cerrar ella misma la ronda. Es verdad que la jurado ya había demostrado su capacidad para el pole dance durante su paso como participante del Bailando por un sueño en años anteriores. Sin embargo, teniendo en cuenta que dio a luz a su hija, Ana, el pasado 22 de julio, su performance tuvo un valor doble.

Cuando el conductor anunció que la modelo sería la encargada de dar por concluido el ritmo que, hasta ahora, resultó ser el más difícil de la competencia, ella se encargó de aclarar que no iba a “bailar” con todas las letras, sino que simplemente “se iba a subir al caño” a modo de demostración. Y, como para dejar en evidencia que se trataba de una presentación medianamente improvisada, le pidió a una de las bailarinas que le prestara sus botas y se las puso en vivo. Pero la realidad es que Pampita ya había estado ensayando con una profesional de la materia y estaba preparada para sorprender al público.

“Música maestro, un poquito, vamos”, anunció Tinelli para presentar a la modelo. Y ella, vestida con short de cuero y body negro, hizo la vertical, giró en el caño, trepó y hasta se animó a hacer un par de figuras nada simples para una mujer que está en pleno puerperio al ritmo de Need You Tonigh, de INXS. Tuvo, como era de esperar, un par de imperfecciones. Pero, definitivamente, dejó a todos con la boca abierta por su osadía.

“Tremendo”, dijo Tinelli, mientras las cámaras tomaban al marido de Pampita, Roberto García Moritán, aplaudiendo detrás de cámara. “¡Impresionante! ¿Cuánto hace que fuiste mamá?”, le dijo entonces el conductor. “Dos semanas”, respondió sonriente la modelo. Y aclaró: “No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”.

Sin embargo, quizá adelantándose a las críticas, aclaró que antes de aceptar este desafío había consultado con su médico. “Fui a charlar con mi doctor y me dijo: ‘Subí y bajá’. Pero todos los trucos invertidos imposible, porque no me reacciona todo esto…”, dijo señalando su zona media. Y Marcelo le remarcó que había estado “espectacular”. “Yo disfruto bailar y me animo aunque haga un loco a veces…Pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, concluyó Pampita antes de regresar a su silla.

En los minutos previos, la modelo junto a sus compañeros de estrado, Ángel de Brito, Jimena Barón, Guillermina Valdés y Hernán Piquín, habían salvado en el duelo por decisión dividida a las parejas de Pachu Peña, que había sido reemplazado por Nazareno Móttola, y Flor Diaz, y a la de El Polaco y Celeste Muriega, que bailó en el lugar de Barby Silenzi. De esta manera, habían quedado en el teléfono las parejas de Viviana Saccone y Tito Díaz y la de Noelia Narzol, que estuvo en lugar de Débora Pláger, y Nico Villalva. Finalmente, luego de la demostración de Pampita, se conoció cuál había sido la decisión del público. Y, por el 53,2 % de los votos, la participante que quedó afuera del certamen fue la periodista.

