Pampita contó que la contrataron para que se hiciera pasar por una amiga de la novia en un casamiento

Compartir

Linkedin Print

Fue en el primer programa de la quinta temporada de Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff

Habitué de PH, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefé, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió de arranque con una anécdota desopilante. Invitada con el doctor Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis, Rodolfo Barili y Leonardo Sbaraglia, la conductora de Pampita Online dudó en pasar al frente cuando Kusnetzoff pidió que pasaran al frente –eso que en el ciclo se llama punto de encuentro– aquellos que habían ganado plata de alguna manera insólita. Pero la modelo no dudó en pasar al frente porque no sabía si aplicaba, sino porque no recordaba si ya había contado la anécdota en ese mismo programa. Entonces tiró un título: “Me contrataron para ir a un casamiento y hacerme pasar por la amiga de la novia”

Absorto, Andy la hizo pasar al frente porque jamás había escuchado esa anécdota. “Vinieron, hicieron un casting… Era en otro país”, detalló Pampita y no quiso decir cual, a pesar de la insistencia del resto de los compañeros, que hasta le preguntaban en qué moneda se había pagado su presencia, para ver si la modelo pisaba el palito. “Me conocían, claro”, aseguró. Y agregó: “Pero no me pregunten más porque todos piensan que soy amiga de la novia”.

Entonces siguió con el relato: “Vino el padre de la novia y me contrató. Fui con una amiga. Pasaje de avión. Hotel. Yo tenía que estar con las amigas de la novia. Tenía que hacer el pogo en la pista, bailar”. Entonces contó que además claro que sabía todo de la novia. “Tenía que salir en todas las fotos. Abrazada… Pogo. Baile. Si alguna necesita… Acá producción le pasa mi teléfono”, agregó en tono humorista. Y en relación a cómo se sintió en aquella situación, contó: “Yo la vi casarse y era mi amiga. Conecté. Hubo emoción. Aproveché todo: que tiraran el ramo y fui a ultima en irse”. Mientras que, para terminar, el conductor le preguntó si hubiera ido gratis y Carolina aseguró: “Si es un fiestón, sí. Fue un trabajo insólito y divertido que hice con cariño”.

Pampita está cursando su quinto mes de embarazo y lo anunció el día de su cumpleaños número 43. “Esta familia va a ser más gigante todavía”, anunció en México y confirmó que estaba esperando una nena, fruto de su relación con Roberto García Moritán. En charla con Teleshow, sobre su trabajo en Pampita Online y el rol que va a cumplir en ShowMatch, contó: “El programa va grabado por una cuestión de estudio. Lo hacemos temprano entonces me queda todo el día libre desde las 12.00 para estar con los chicos. Y ShowMatch empieza el mes que viene, es un super show. Como el año pasado, por protocolo voy a salir lista desde mi casa, así que llego al estudio cinco minutos antes, hasta los dejo acostados a los chicos”.

“Me dormiré algunas siestas”, agregó. Contó además que después de los 40 se siente con más “experiencia” y al ser este su quinto embarazo siente “menos ansiedad” que con los anteriores, aunque en lo físico lo transita sin demasiadas diferencias: “Ahora ya sé cómo serán los cambios en el cuerpo, todo, y estoy más segura. El embarazo es un estado que me fascina. De todas maneras es igual de mágico y de especial, estamos embobados con el tema, aunque el día a día hace que se te pase todo más rápido que con el primero”.

Su hija nacerá a fines de junio y lo más probable es que Carolina se reincorpore pronto a sus compromisos laborales. “Es personal, lo transito de esta manera, siempre me volví rápido y entiendo entiendo todas las opiniones, es algo que uno lo siente y lo vive a su manera. Después del parto me acompañará a todos lados”, dijo a Teleshow.

Compartir

Linkedin Print