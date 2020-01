Pampita defendió a Susana Giménez por sus dichos contra la pobreza

Compartir

Linkedin Print

“Si hay pobreza, que la gente se vaya al campo” fueron las palabras que emitió Susana Giménez desde Punta del Este y que dispararon la polémica. Muchos la criticaron y otros la respaldaron. Pampita fue una de las mujeres del espectáculo que la defendió e intentó bajar el cruce contra la conductora.

“Desarrollar la cultura del trabajo siempre es un buen mensaje, que todos entendamos que el trabajo va a ser fundamental para sacar el país adelante, no me parece que esté tan mal», sostuvo la modelo en diálogo con Crónica TV. Y agregó: «Creo que se le miden demasiado la palabras a Susana, y es una opinión personal. Pero bueno, es lo que pasa también con la tele, es así, son muy minuciosos”.

Pampita también hizo referencia a su año laboral: “Se viene Pampita Online, que ya está firmado. Showmatch todavía no lo se” y señaló que aún no está nada cerrado pero están hablando para que la conductora vuelva como jurado este año. Por otro lado, opinó sobre las consecuencias de la crisis argentina y la suba del dólar en el turismo uruguayo: “Creo que algunos hicieron un esfuerzo extra para venir, o vinieron menos días. Mis amigos que vienen siempre la verdad es que no se como hicieron pero pudieron venir. Es verdad que nos afecta a todos lo que está pasando, pero serán temporadas que tendremos que apretar un poco”. Y sostuvo un deseo para la Argentina en este nuevo año: “Tiremos todos para el mismo lado. Somos un país que puede con todo, lo pasamos tantas veces que siempre tenemos esperanza”.

Por otro lado, la modelo señaló que con Benjamín Vicuña “priorizamos a los chicos así que tratamos de tener la mejor relación posible”. Y se refirió a su marido, Roberto García Morítán: señaló que por el casamiento están “muy contentos de la decisión que tomamos” y sostuvo que todavía no pudo ver el video completo de la fiesta. “Me encontró en mi mejor momento personal, con mi carrera, con mis hijos, como mujer; sacó mi mejor versión. Es muy caballero, muy amoroso, me ama, ama a mis hijos, soy una bendecida, tengo un hombre maravilloso”.

Susana Giménez había sido consultada hace algunos días sobre la realidad social y política del país, luego del inicio del nuevo gobierno. La conductora salía de un evento cuando fue abordada por varios periodistas que le preguntaron sobre sus deseos para el nuevo año, y la diva respondió: “Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo del Norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas…”.

La polémica frase de Susana generó un fuerte debate en las redes y los medios. Moria Casán fue una de las más críticas, cuando señaló que Giménez “vive en otro Sistema Solar”. Mientras que su hermano, Patricio, salió en su defensa, pero redobló la apuesta y generó más confusión: “Hay un montón de tierras que podrían ser comunitarias. Las plazas podrían tener manzanas, naranjas, para que los chicos que estén en el semáforo, coman. Ese es el plan que estoy tratando de hacer. Estamos en un país que tiene un montón de tierras, pero estamos todos concentrados en Capital”, sostuvo el cantante, generando aún mayor disconformidad.

Susana comenzó un año difícil desde la madrugada del 1ro de enero. Su familia fue protagonista del primer escándalo del verano cuando Lucía Celasco, su nieta, discutió a los gritos con un vecino del boliche Tequila, al salir del lugar y rozar sus vehículos. La pelea terminó con una denuncia policial, aunque Susana trató de bajarle el nivel: » “Un poco la reté», aunque sostuvo: “No me quiero meter, que se arregle con su mamá”.