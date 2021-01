Pampita dio positivo de coronavirus: está embarazada de cuatro meses y permanece aislada con su marido

Compartir

Luego de haber permanecido aislada por un caso positivo de coronavirus de un integrante de su familia, Carolina Pampita Ardohain recibió el resultado del hisopado que se había realizado en estas horas y el resultado no fue el deseado: contrajo COVID-19. La modelo está terminando su tercer mes de embarazo: espera una nena con su marido, Roberto García Moritán, que también está contagiado.

La conductora y el empresario regresaron el jueves pasado a la Argentina en un vuelo proveniente de México, adonde viajaron a celebrar sus respectivos cumpleaños junto a sus familiares. Allí también aprovecharon la ocasión para confirmar que están esperando una beba.

Pampita confirmó la noticia a través de un posteo en sus redes sociales. “Sí, estoy contagiada de coronavirus y Robert también”, indicó, y agregó que el resultado de los testeos de sus hijos dio negativo, pero que de todas formas se volverán a hacer otro “por las dudas”. “Ellos están perfectos de salud. No tuvieron ningún síntoma. Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar está contagiado”, aclaró.

Según detalló, tenía previsto un viaje a Miami en los próximos días, ya que estaba invitada al cumpleaños de 15 de la hija del ex futbolista chileno Iván Bam Bam Zamorano. Las nuevas normativas indican que cada persona que llegue a los Estados Unidos debe hacerlo con un hisopado negativo, es por eso que la modelo se realizó un estudio.

“Llegamos a la Argentina con el PCR negativo, como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por el protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento, estamos con Robert aislados en una habitación”, continuó, y agradeció los mensajes de apoyo que recibió.

En agosto pasado, Pampita se había realizado un hisopado luego de que una de sus panelistas, Cora Debarbieri, diera positivo de coronavirus. Aquel entonces, le hicieron el estudio mientras permanecía aislada en su casa. “No duele nada, nada, nada… Es incómodo y te pida un poco la nariz, pero nada más”, describió sobre el procedimiento.

Por otro lado, según confirmaron allegados a Benjamín Vicuña, sus hijos estuvieron la semana pasada con él, y desde el domingo el actor chileno permanece aislado y el miércoles se realizó un hisopado. Aunque su entorno sostiene que se realiza un testeo todas las semanas porque está trabajando en una ficción y sigue los protocolos sanitarios.

De acuerdo con el reporte de mujeres embarazadas con COVID-19, realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. entre el 22 de enero y el 7 de junio pasados, después de ajustar por edad, presencia de afecciones subyacentes y raza y origen étnico, los riesgos de las admisiones a la unidad de cuidados intensivos y la ventilación mecánica fue significativamente mayor entre las mujeres embarazadas que entre las mujeres que no lo estaban.

