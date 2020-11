Pampita habló de los rumores de embarazo: “Depende de Dios”

Compartir

“Creo que lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es ser mamá. Yo siempre quise, de chiquita, mi familia, mis hijitos. Lo tenía muy adentro mío. Son mucho más de lo que pude haber soñado e imaginado”, aseguró Carolina Ardohain en su programa Pampita Online cuando estaba celebrando el Día de la Madre y sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, le habían grabado un emotivo video para felicitarla.

Desde su casamiento con Roberto García Moritán el 22 de noviembre del 2019, constantemente se rumorea que la pareja podría agrandar la familia. Ahora el periodista Ángel de Brito volvió a instalar el tema en las redes sociales y quedó abierta la duda de si la modelo y conductora está embarazada otra vez.

“No hay rumores, fue algo que puso Ángel de Brito, nada más. No estoy embarazada, la verdad es que me encantaría poder decirles eso; pero este año no creo, el año que viene veremos. Además, depende del de arriba, depende de Dios, así que nunca se sabe”, afirmó Pampita cuando le preguntaron de la revista Paparazzi si estaba en la dulce espera.

Más allá de desmentirlo, no descartó la posibilidad de volver a ser mamá en un futuro próximo: “El año que viene (podría tener un bebé). Pero tampoco va a depender de nosotros, estas cosas dependen del destino, yo creo mucho en Dios así que cuando tenga que ser será”. En cuanto a las especulaciones, la modelo manifestó: “No me molesta tampoco, no sería una mala noticia, pero lamento decirles que por ahora no. El año que viene veremos…”.

Ambos estaban divorciados y descreídos del amor. Por una parte, ella venía de una relación de dos años con Pico Mónaco y de un breve noviazgo de tres meses con el empresario Mariano Balcarce. Antes había tenido una relación de 10 años con Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos. Por otro, él se casó con la empresaria inmobiliaria Milagros Brito, con quien tuvo dos hijos, pero sus romances posteriores poco se conocen. No es extraño, hasta hoy su vida no era parte de la discusión pública.

Pampita y Roberto se conocieron a través de Oriana Montanelli, amiga en común de ambos. Él, dicen, ya se había fijado en la modelo hacía tiempo pero estaba en pareja. Cuando finalmente se encontraron en libertad, el flechazo fue inmediato. Las primeras conversaciones fueron por chat: ella estaba de viaje en Ibiza con sus hijos y solo podían hablar a la distancia. Se engancharon en formato 2.0, como los tiempos modernos indican.

