Pampita habló de su separación: “A mí me importa mucho la verdad”

Esta tarde, Carolina Pampita Ardohain volvió desde Chile luego de haber viajado para grabar una publicidad. Durante su breve estadía en el país trasandino estuvo con amigas, cumplió con sus compromisos laborales y se distendió un poco tras la tormentosa separación de Roberto García Moritán.

Al llegar a Buenos Aires, tras ingresar por el Aeroparque Internacional “Jorge Newbery”, Ardohain fue abordada por los movileros de algunos programas de televisión y, al pasar, dejó unas declaraciones. “La pasé muy bien (en Chile). Y no es que elegí ir ahora, tenía la fecha programada desde hace mucho tiempo por un trabajo muy importante para mí. Así que estoy muy contenta”, fue lo primero que dijo sobre su viaje.

Luego, los cronistas le preguntaron directamente por su separación y dijo: “No voy a hacer comentarios de eso. Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos”. La modelo intentó zafarse de la situación buscando el auto que la estaba esperando, pero como estaba a unos metros, los periodistas siguieron con las preguntas. “Sepan entender, voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado. No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá que ni ahora ni nunca, voy a reservar todo para mí”, dijo, tras las especulaciones acerca de que iría a sentarse en el living de Susana Giménez para hablar del tema.

Ante la insistencia acerca de precisiones sobre las fechas de la separación y una posible crisis previa a la decisión definitiva, dijo: “No voy a hacer comentarios, no voy a decir nada. Vamos a tratar de mantenerlo en privado. Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad. La verdad”. Y muy seria, agregó: “A mí me importa mucho la verdad, siempre me ha importado mucho la verdad, todos me conocen. Y a veces, si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra más que mostrar la verdad, me veo en esa situación que obviamente no me gusta. Pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.

“No hay nada más que decir, ojalá se tranquilice todo. Ojalá vivamos todos en paz. No voy a decir nada más. No vengan a mi casa por los chicos, porque se ponen re nerviosos, para entrar y salir. La verdad es que es incómodo y tienen que reincorporarse a mi casa. Yo los protejo, entonces porfa no vengan a la puerta de casa”, dijo como pedido a la prensa que está cubriendo su separación.

“No voy a dar notas en ninguna revista, no me va a pagar nadie ni un centavo por hablar de esto. No voy a hacer comentarios. Espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas. Y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”, cerró mientras ingresaba en un vehículo.

Cuando llegó a Chile, el lunes pasado, Pampita también había tenido un breve diálogo con la prensa. “¿Cómo estás en tu regreso a Chile?”, fue la primera pregunta que recibió la actriz por parte del cronista de Hay que decirlo. “Muy feliz, estoy con un proyecto hermoso. Ya van a saber dentro de muy poco”, respondió Pampita.

En ese panorama, la conductora explicó que no hablaría sobre su separación del ministro de Desarrollo Económico de CABA, ni de las capturas de chats que había publicado en su cuenta de Instagram: “No voy a hablar nada de eso, ni en Argentina ni en Chile”.

Así las cosas, el cronista le consultó por un posible acercamiento a su expareja: “¿Se especula que hay una con reconciliación (Benjamín) Vicuña?”. De forma tajante, la actriz sostuvo: “No voy a contestar porque si no voy a dar lugar a cualquier barbaridad que dicen. Ni siquiera voy a responder por lo ridículo que es”.

Por último, la modelo expresó sus sentimientos por llegar al país vecino para afrontar una grabación: “Es un gusto volver a Chile, es un lugar que amo, estoy muy contenta de estar de vuelta acá. Espero venir muy seguido si Dios quiere, hay muchos proyectos y muchos sueños lindos de vuelta en Chile. A disfrutar de estar acá”.

Desde que Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán han confirmado su separación, se desató un escándalo mediático. La noticia fue anunciada por el economista en sus redes sociales, mientras que la modelo compartió su versión y presentó chats privados que determinan la fecha exacta de la ruptura: el 20 de septiembre.

En medio de esta nueva etapa, Pampita mostró detalles de sus días a través de las redes sociales. Durante la última semana, la presentadora recordó los inicios de su carrera artística. Recientemente, incluso, compartió un video retro de sus mejores momentos en las pasarelas de alta costura, donde desfiló con vestidos formales y trajes de baño. En el clip se escuchan las palabras “Creo, creo, creo en mí”, pertenecientes a la canción “Creo en mí” de la cantante española Natalia Jiménez. Este gesto parece ser un intento de buscar fuerzas en este difícil momento, al que se sumó la presencia policial en su hogar.

Paralelamente, los seguidores de Pampita le dejaron numerosos mensajes de apoyo en el posteo original del video. Comentarios como “Te amo, Pampa. Sos fuerte”; “Tenés la fuerza de los huracanes pamperos. Nadie podrá con vos”; “Te mereces lo mejor y mucho amor”, reflejan el cariño y la admiración que sienten por ella.

El domingo pasado, horas después de anunciar el fin de su relación, Pampita subió otro video desfilando en el patio de una casa, luciendo un outfit de gasa roja. En el video se escuchaba una voz en off diciendo: “No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansa. Respira. La vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente”.