Pampita hizo llorar a los bailarines de ShowMatch con sus palabras

Compartir

Linkedin Print

Este viernes, se vivió un angustiante momento en la pista de La Academia de ShowMatch, cuando en medio de su performance de cumbia junto a Flor Vigna el bailarín Facu Mazzei sufrió una dura lesión. El joven, que se dislocó el hombro, tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia para ser asistido, mientras se quejaba de los terribles dolores que padecía. Y, aunque luego le llevó tranquilidad a sus seguidores diciendo que se encontraba bien y en plena recuperación, la congoja se apoderó del programa que conduce Marcelo Tinelli por ElTrece.

En medio de la conmoción generalizada, Carolina Pampita Ardohain pidió la palabra y terminó arrancando las lágrimas de todos los presentes. “La vida del bailarín es muy sacrificada. Es muy corto su tiempo profesional, porque el cuerpo se gasta muchísimo, porque se avejenta, porque los ligamentos y todo se arruina de tanto usarlo. Y no siempre es valorado o es remunerado. Porque no todos tienen la estrella de estar en un escenario. A veces le dedican toda su vida y nunca alcanzan eso que han anhelado y a lo que le han puesto, realmente, el cuerpo”, comenzó diciendo la actual jurado del certamen.

Y luego continuó: “En esta pista vemos los grandes bailarines que tenemos, el talento que tenemos en la Argentina. Y muchos que no tienen la suerte de pisar acá, pero me gustaría que los valoremos y los aplaudamos fuerte. Que los abracemos, porque eligen una profesión que es muy ingrata muchas veces. Por ahí pasa desapercibida, como si fuera fácil. Y son personas que, desde muy chiquitos, prácticamente desde la infancia, dedican el cien por ciento de su vida, de sus horas y de su corazón esto. Dejan muchas veces amores en el camino o cosas personales. Se pierden Navidades y momentos familiares por estar buscando suerte por el resto del mundo. Y no tienen a nadie que los acompañe, ni un sponsor más que la fuerza propia adentro de sus corazones”.

Así, mientras todos los presentes la escuchaban con absoluto silencio, Pampita agregó hablándole al conductor: “En este programa tenemos la suerte, y es un gran halago, de ver grandes bailarines, ver gente súper talentosa. Son muchos años que estás en pantalla, Marcelo, para Argentina y para Latinoamérica, con un programa donde hay arte, donde hay corazón, donde hay todo…Y yo creo que la gente, del otro lado, agradece tener eso, un gran show que alberga a tantos bailarines”.

La modelo marcó que la situación vivida con Mazzei los había conmovido a todos como compañeros, ya que la habían visto en vivo y en directo. De hecho, en ese momento, todos los colegas de Facu se encontraban llorando. Pero señaló: “Muchas veces esto pasa en la vida de estos bailarines que le ponen el cuerpo. Así que no quería dejar de decirlo”.

Cabe señalar que, ya en su hogar, Mazzei compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que decía: “Quiero agradecerles con mi corazón el amor que estoy recibiendo de ustedes, también de mis colegas, de mis amigos y de mi familia. Por suerte no fue una lesión grave, la saqué barata, pero sí fue insoportablemente dolorosa; pero más dolor me causa justamente no poder seguir haciendo lo que a mí me salva y me sana, mi pasión y mi sostén económico, eso realmente me duele en el alma”. Y cerró: “Gracias a mis compañeros de elenco por preocuparse tanto. Son muy lo más. Recién ahora puedo empezar a contestar porque estuve medio dopado y fui a hacerme kinesiología. ¡Los quiero!”.

Compartir

Linkedin Print