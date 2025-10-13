Pampita le respondió a la China Suárez luego de que la dejara de seguir en redes

El vínculo entre Pampita Ardohain y la China Suárez siempre generó interés y especulación, pero si algo han demostrado con el tiempo fue la voluntad real de priorizar la paz familiar. Con hijos en común con Benjamín Vicuña, la modelo y la actriz apostaron a la convivencia y el respeto, logrando que aun en reuniones familiares o actos escolares, reinara la cordialidad incluso cuando las cámaras las enfocaban. Sin embargo, los últimos movimientos en redes y los rumores de una interna tras el supuesto reemplazo de la actriz por Pampita como imagen de una marca internacional encendieron nuevamente la versión de “grieta” entre las dos.

A horas de la fiesta de cumpleaños de su hijo Benicio Vicuña, Pampita reapareció en Buenos Aires y decidió tomar la palabra frente a la cámara de Intrusos (América). Con la serenidad que la caracteriza, la conductora de Los 8 Escalones (El Trece) compartió cómo vivió el reencuentro familiar y aclaró punto por punto cada una de las últimas versiones. Para la presentadora, estos eventos con familia ensamblada donde “todos los hijos, exparejas y actuales están presentes” ya son cosa de todos los días. “Para mí es re normal. Ustedes ya saben, siempre me manejo así. Todos somos familia, lo pasamos genial. Priorizamos a los chicos”, explicó, dejando claro que el bienestar de los pequeños es el único norte en sus decisiones.

Con respecto al encuentro reciente, Pampita remarcó que no solo estuvo Martín Pepa, su actual pareja, sino también Vicuña, su novia Anita Espasandín, e incluso su exmarido Roberto García Moritán con su compañera Priscila Crivocapich. Lejos de alimentar el show mediático, subrayó la naturalidad del reencuentro: “Me parece espectacular para los chicos que vean que todos vivimos en armonía y en paz”.

No tardó en llegar la pregunta sobre la exCasi Ángeles y el famoso “unfollow” en Instagram. Pampita fue categórica: “No tengo ni idea qué pasó. Todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte, siempre estuvo el respeto y la buena intención de tener un buen vínculo”. La modelo enfatizó que, para ella, siempre habrá respeto: “Hay un lazo acá que siempre va a estar, que va a ser que nuestros hijos son hermanos y eso nos hizo ponernos en un lugar de respeto absoluto”. Sobre si le llamaba la atención el supuesto distanciamiento digital, reconoció: “No lo he podido conversar. Seguro en algún momento se dará”.

Otro de los temas que cosechó versiones en portales fue el de la designación de Pampita como imagen de una marca internacional de moda, y la posibilidad de que la repercusión irritara a la China. “No, no creo. Trabajo hace 20 años con Carolina Herrera. No hay entre nosotras una cosa de trabajo, de rigidez, para nada. Nunca lo sentí así, por lo menos yo de mi parte”, subrayó, descartando cualquier tipo de competencia profesional o malestar por asuntos laborales.

En cuanto a otros rumores, como aquel que vinculaba el supuesto cortocircuito entre ambas con la carta abierta que la China le dedicó a al actor chileno, la modelo prefirió la cautela. “No tengo ni idea, pero de mi parte siempre va a haber buena intención de que el vínculo esté bien”, sostuvo, reafirmando que la prioridad no es otra que la buena convivencia, por el lazo irrompible que tienen sus hijos.

Ya en el plano personal, Pampita comentó sobre su presente sentimental en pareja con Pepa, al que definió como sereno y feliz: “Yo voy tranquila, cumplimos un año la semana que viene, así que pasó muy rápido. Pusimos la mejor de las voluntades de los dos para que esto salga adelante y acá estamos”.

En definitiva, más allá de los movimientos en redes, las campañas publicitarias o los rumores de distanciamiento, la conductora puso el foco donde siempre lo tuvo: la armonía de la familia ensamblada, la felicidad de los chicos y una convivencia adulta donde el respeto es ley. Para ella, y para todos los que siguen su historia, la única rivalidad que cuenta es la que se deja de lado en nombre del amor y la salud emocional de los hijos.