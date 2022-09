Pampita mostró un video inédito de su adolescencia

Compartir

A pesar de ser la modelo más exitosa del país, Carolina Pampita Ardohain no se olvida de sus orígenes. En cada oportunidad que tiene, siempre recuerda su niñez y adolescencia en La Pampa, provincia de la que es oriunda y de la que que proviene su tan característico apodo. Por eso es que, en algunas ocasiones, decide compartir con sus más de siete millones de seguidores en Instagram algunas imágenes de aquella época.

Así fue como en las últimas horas, publicó un video inédito de cuando iba al secundario. Allí se la puede ver junto a todos sus compañeros del Colegio República Argentina festejando lo que parece ser un fin de curso con una gran torta de tres pisos. El video data de 1994, cuando ella apenas tenía 16 años, y se ve a todos los jóvenes luciendo una remera representativa de la institución y esperando a que les tomen una fotografía. Ya desde esos años se notaba la angelical sonrisa de la exconductora de El Hotel de los Famosos.

Fue justamente esos compañeros de colegio quienes le insistieron para que se anotara en un concurso de belleza. Y en septiembre de ese mismo año, fue elegida Reina Nacional del Estudiante, en Jujuy, y Reina Provincial del Trigo. Un año más tarde debutaba en televisión, en un programa deportivo del Canal 3 de La Pampa. “¿Y cuál va a ser su misión acá?”, le preguntó el conductor de Visión Sport a esa adolescente de hablar mínimo. “Y… secretaria: ordenarle los papeles…”, contestó por lo bajo.

Luego de nueve años de combinar el colegio con el estudio de danzas, su sueño de ser bailarina en el Colón la trajo a Buenos Aires. Con un bolso con algunas partencias, una FilCar que la orientaba para saber dónde quedaban las castineras y muchas ganas, alquiló a medias un monoambiente con una amiga y no tuvo reparos en remangarse y trabajar de lo que fuera, aunque poco tuviera que ver con lo que ella quería: en un bowling, como promotora y en locales de ropa. Fue justamente trabajando como vendedora para la marca John L. Cook que Pancho Dotto la vio y la convocó para una campaña.

En Buenos Aires y con su familia lejos, la campaña le abrió puertas pero era pan para hoy y hambre para mañana, necesitaba algo más seguro, entonces, con la determinación que la caracteriza, le dijo al representante de modelos que quería más: estar en televisión, con un sueldo fijo. “Cuando la vi por primera vez personalmente pensé que podía llegar a donde llegó, yo hice con Pampita lo que hice por muchas, me di cuenta del talento que tenía, de la magia, de las ganas que tenía, lo perfecta que era físicamente y de su luz propia. Siempre estuvo al la altura de lo que pensé que tenía que dar, siempre di lo máximo y ella también”, había dicho Dotto a Teleshow.

Luego, le llegaría la tapa de la revista Gente que le cambiaría la vida, la mítica “Ondas del verano”. “Vos te vas a llamar Pampita”, le dijo Gabriela Cociffi, actual directora editorial de Infobae y en esa época directora de la publicación de Atlántida. Y ella respondió que la llamara como quisiera si eso servía para ser tapa. “Era raro porque en La Pampa no me decían Pampita”, recordó ella el año pasado y más de dos décadas después se la sigue conociendo así.

