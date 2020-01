Pampita «no deja» que Roberto García Moritán esté en el «Bailando»

Compartir

Aunque faltan por lo menos tres meses para que comience el certamen, ya comenzaron a circular los nombres de varios candidatos a participar del Bailando en el 2020 y también ya hay nombres que debieron tacharse de la lista de propuestas, incluso antes de poder tener una charla formal con la producción de LaFlia.

Así es el caso de Roberto García Moritán, que según aseguró el Chato Prada, aunque es un personaje que tienevarios atractivos de cara al concurso, no podrá estar en el certamen. ¿Los motivos? Su mismísima esposa.

“No lo deja Pampita, no lo deja. No hay posibilidad si Pampita no lo deja”, dijo insistentemente el productor en el ciclo Siempre show conducido por Tomás Dente y Noelia Antonelli. Incluso la conductora opinó: “Él tiene ganas de hacer algo más”, pero Prada reiteró la negativa.

A diferencia de otras parejas de Carolina Ardohain como Pico Mónaco, por ejemplo, García Moritán ni siquiera pasó por el piso de ShowMatch para verla o para saludar a Marcelo Tinelli, ni antes ni después de su casamiento, a pesar de que suele acompañar a la modelo a todos lados.

En este momento, y mientras ambos terminan de definir su año laboral, la también conductora y su marido se encuentran disfrutando de unos días en Punta del Este con los hijos de ambos (Delfina y Santino de él, fruto de su relación con Milagros Brito, y Bautista, Benicio y Beltrán, los de ella con Benjamín Vicuña).

Incluso la pareja celebró su cumpleaños en Uruguay de manera conjunta, ya que ella cumplió 42 el viernes y él el sábado. La fiesta contó con unos cien invitados entre los que había figuras del espectáculo y de la política y se realizó en un parador en José Ignacio.

Barbie Simons, Pancho Dotto, Barby Franco, Fernando Burlando, Rogelio Frigerio y Cristian Ritondo fueron algunos de los nombres que desfilaron por la fiesta. Pero también, entre los asistentes, además de amigos y familiares estuvo la ex mujer del empresario gastronómico, junto a su actual pareja. La música estuvo a cargo de la amiga de la modelo, la DJ Puli Demaría.

“(Fue) uno de los cumpleaños más felices de mi vida”, les contó a los invitados. “Gracias por todo el amor que nos dan, siempre. Contamos con ustedes en todas las situaciones», dijo, y concluyó, casi cruzando los dedos: «Por suerte hace mucho venimos festejando puras cosas buenas. Que sigan así…”, dijo ella después de soplar las velitas.