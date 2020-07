Pampita no descartó accionar legalmente contra Mariana Brey

Compartir

Desde el miércoles, Carolina Pampita Ardohain mantiene una intensa pelea con Mariana Brey. Todo se inicio cuando la periodista contó en LAM, por El Trece, que Juan Pico Mónaco había decidido cortar todo tipo de vínculo con Carolina, luego de que se filtraran unas grabaciones de la casa de la modelo en las que se veía al tenista gritándole a una empleada a fines del año pasado. “No sé si guarda los mejores recuerdos, pero quedó muy dolido después de que se dieran a conocer los videos donde discute con la mujer. Eso a él le cayó muy mal, no le gustó para nada verse en ese lugar”, aseguró la panelista de Ángel de Brito.

Luego en Hay que Ver, por El Nueve, mientras Brey daba un móvil explicando la versión que había llegado a sus oídos, Pampita decidió salir al aire por teléfono para enfrentarla acusándola de ser una “mentirosa” y exigiéndole que le pidiera “perdón”. “Otra vez dándole lugar a esta mentirosa difamadora. Otra vez me tengo que bancar esto. ¡Que se dedique a otra cosa! Si se va a dedicar a mentir, que no se siente más en un programa de televisión. Que haga otra cosa de su vida. No que mienta y difame constantemente”, empezó diciendo Ardohain desde el teléfono celular de su amiga Barbie Simons, panelista del programa.

Muy enojada, la modelo siguió diciendo que ella no necesitaba ningún tipo de prensa. “Publican cualquier estupidez que yo haga, no necesito mandar un video a un programa. Tengo otras cosas más importantes que hacer, como trabajar y como criar hijos”, siguió Pampita. Pero no todo terminó ahí.

Este jueves en Los ángeles de la mañana, ambas volvieron a protagonizar una fuerte discusión al aire, pero esta vez el tono de la discusión fue más fuerte y desafortunado ya que quedaron involucrados sus hijos. Desde su programa, Pampita Online, la conductora aprovechó para mandarle un mensaje directo y si bien no tiene pensado recurrir a las acciones legales, no lo descarta.

“No quiero presionar a que me diga quien fue. Pero yo no fui. Cuando yo la enfrento, tiene que pedir perdón. Puede tener una mala fuente. Y se terminó el tema. Es lindo reconocer cuando uno se equivoca”, comenzó diciendo Pampita con su descargo. “Necesita mostrar un video para tener prensa una semana. Solo me molesta la mentira. En marzo se mandó cualquiera. Cuando dijo que discutí a los gritos con Roberto. Hasta le avisaron que era mentira, que salió de una joda en un grupo de amigos. Ni así se retractó”, agregó. “No pienso en seguirla con acciones legales, por ahora no, pero no lo descarto”, continuó Ardohain.