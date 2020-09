Pampita puso en alquiler la lujosa mansión de Belgrano donde vivió con Benjamín Vicuña

Compartir

En el 2015, luego de una conflictiva separación, Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña dejaron de convivir. Ella se quedó con sus hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, en la casona del barrio de Belgrano y el actor chileno armó las valijas y dejó el hogar familiar. Al dar ese paso, la relación comenzó a ser más fluida. Dos años después, ella y los nenes se mudaron a una mansión emplazada en Barrio Parque, una exclusiva y coqueta zona en la que vive, por ejemplo, Susana Giménez. El hogar que habita desde hace dos años cuenta con comodidades que, según ella, le simplificaron la vida.

En su momento, apenas se acomodó en su nuevo hogar, en Intrusos brindaron detalles al respecto. Se dijo que, entre las tantas comodidades, se destaca el gimnasio completo, la pileta climatizada, una cava de vinos y hasta un ascensor. También manifestaron que cuenta con detalles tecnológicos que la hacen única. Por ejemplo, tanto las luces, como las cortinas y persianas se manejan a través de un control remoto.

¿Qué pasó con la casa que compartía con el padre de sus hijos? Quedó deshabitada, ni ella ni su ex la quieren ocupar y quedó en desuso. En las últimas horas se filtró, a través de Twitter, que la vivienda se encuentra en alquiler, a la espera de que alguien se acerque y firme el contrato. Se trata de una casa de dimensiones amplias y de un costo elevado, por lo que encontrar a la persona indicada para que se mude ahí no es sencillo.

Según la cuenta Ricosyfamososok, la vivienda tiene 500 metros cuadrados, de los cuales 360 son cubiertos. Se trata de un diseño moderno, con un gran living-comedor con techos altos y salida al jardín. Tiene una cocina muy amplia, equipada con artefactos de primera calidad, y cuenta con grandes ventanales y vista al frente de la propiedad. Adelante tiene un patio y una cochera descubierta. Además, un portón que no solo sirve como seguridad, sino que también le da privacidad, ya que no permite que se vea la casa por ninguna hendija. Se destaca lo hermética que es desde todos los costados, con paredones que llegan hasta la altura de la casa.

Pasando al exterior, tiene un galería, un pequeño patio, con un jardín en el que abunda el verde. El lugar cuenta con una piscina decorada con piedra volcánica que, además de darle belleza, hace que el agua se vea cristalina. Una parrilla en el fondo completa y le da una determinación al lugar.

La casa, que está construida en tres plantas, deja para la parte de arriba la intimidad. Se ingresa por una amplia y moderna escalera y, una vez arriba, se tiene acceso a los cuartos. La habitación principal tiene un gran balcón terraza con vista al jardín. Tiene un amplio baño privado que está preparado para ser usado por dos personas a la vez ya que tiene dos bachas. Cuenta con una bañera y una ducha aparte. Incluso, el inodoro y el bidet no solo están alejados del lugar dispuesto para ducharse, sino que también tienen una cortina que le da privacidad, en el caso de que otra persona se esté bañando.

Luego del recorrido, llegó el momento de hablar de montos. De ponerle precio a la cuestión. En este sentido, siempre según el sitio que compartió las imágenes, piden 9 mil dólares mensuales. Al parecer, el dinero recaudado de este alquiler será destinado al pago parcial de la vivienda que alquila en este momento la modelo.