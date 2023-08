Pampita recordó lo ocurrido con Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: «Estaba feliz»

Carolina Pampita Ardohain habló del furcio que cometió Benjamín Vicuña un mes atrás durante su discurso ganador en la entrega de los premios Martín Fierro. En aquella oportunidad, el actor chileno aseguró que Argentina le había dado “un amor” mientras la modelo lo miraba con una sonrisa desde su mesa dentro del salón, y al lado de su actual marido, Roberto García Moritán.

“¿Qué te pasó en ese momento?”, le preguntó Ángel de Brito a su invitada en LAM. “Primero, me dio una felicidad que Benjamín ganara. No saben, estaba emocionadísima porque yo fui parte de su vida cuando él llegó a la Argentina, cuando empezó su carrera en Argentina. Lo vi trabajar en proyectos súper buenos y no lo nominaban, o no ganaba y ganaba otro. Yo sabía de su esfuerzo, él realmente pone el corazón en cada personaje”, respondió la modelo en el programa de espectáculos de América.

Por su parte, se refirió al personaje que interpretó Vicuña en El primero de nosotros y que le valió que se llevara una estatuilla. “Él le puso mucho el corazón a este proyecto, causó algo en la gente. Por eso era un personaje tan fuerte, para mí lo iba a ganar sí o sí. Y se lo había dicho ese día”, indicó y reprodujo las palabras que le dijo a su exmarido en la gala a la que el actor fue acompañado por su hijo Bautista: “Te lo vas a ganar, estoy segura”.

“Al fin, después de tantos años en Argentina, porque realmente apostó a este país para su carrera. Podría haber estado en Chile cómodo con su familia, sus amigos, ganando muchísimo más que acá. Y está acá poniendo todo”, continuó la conductora. E hizo una salvedad: “Tiene a todos sus hijos en Argentina y creo que no existe otra posibilidad para él, pero con respecto a su carrera, al gran actor que es y el merecido reconocimiento de sus colegas siendo de otro país era como ‘al fin llegó ese momento’. Y yo estaba súper feliz por él, llena de orgullo, me encanta, es el padre de mis hijos, me parece un actor tremendo, siempre lo dijo, talentoso en lo que haga, drama, comedia. Y me encanta que lo reconozcan en mi país, porque es mi país”.

Siguiendo con su consideración, Pampita expresó su felicidad por el premio que había recibido el padre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, y quien también tuvo a Magnolia y Amancio, frutos de su relación anterior con Eugenia la China Suárez. “¿Cómo no iba a estar orgullosa? Estaba re orgullosa, re contenta -enfatizó-. Y no tengo ganas de poner nada de ‘me da lo mismo que esté ganando’ porque tengo una cámara aca. Yo soy re transparente…”.

Sin embargo, Ángel de Brito y sus panelistas le remarcaron a la modelo que querían saber su opinión acerca de la frase a la que Vicuña había hecho referencia al hablar de “un amor” en la Argentina. “No sé qué quiso decir en ese momento”, advirtió Pampita y aseguró que tampoco se lo preguntó a su expareja en privado. “No me hice cargo tampoco. Yo no puse cara de ‘uy, dijo algo fuerte’”, resaltó sobre su actitud mientras la enfocaban las cámaras.

“Por ahí sos el gran amor de su vida. No importa que esas personas que no estén juntas”, deslizó Yanina Latorre que también consideró que para ella a Benjamín Vicuña “se le escapó” aquella frase. “Yo no lo puedo evaluar eso. Me parece que lo tienen que traer y preguntarle a él”, respondió Pampita al respecto sin querer seguir respondiendo al respecto.

En tanto, sostuvo que tiene “re buena relación” con el actor chileno, que es “una obviedad” que hablan a diario por alguna cuestión de sus hijos. Y agregó: “Más allá de eso, somos amigos. Si él me llama y tengo que salir a ayudarlo, yo salgo. Y si lo tengo que llamar, está”.

En su discurso el pasado 9 de julio, Benjamín Vicuña había hecho una especial mención a la Argentina por el Día de la Patria. “Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, comenzó a enumerar al mismo tiempo que la cámara enfocó a Bautista, quien levantó la mano para saludarlo, mientras escuchaba a Luciano Castro que le hablaba al oído.

“Me dio un amor…”, continuó el actor chileno y se quedó callado, como si hubiera cometido un error. De inmediato, e intentando tomarlo con humor, esbozó una risa, siguió: “Me dio tantas cosas…”. En ese instante, las cámaras mostraron al resto del salón riendo y entendiendo lo que había sucedido.urso: “Así que quiero agradecer, compartir con mis compañeros de terna que nos ayudaron con esta historia”. Mientras el actor hablaba para todo el salón del Hotel Hilton de Puerto Madero en el que se llevó a cabo la entrega de premios, la transmisión enfocó a Pampita, que sonreía mientras escuchaba al padre de sus hijos.

