Pampita reveló la fuerte conexión que la une con una joven cantante

Cuando parecía que ya había contado todo sobre su vida familiar, Carolina Ardohain lanzó la segunda parte de su reality Siendo Pampita, donde siguió mostrando detalles de su día a día con su marido Roberto García Moritán y con sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio y especialmente con Ana, que el próximo 22 de julio cumple un año.

En ese contexto, la conductora de El Hotel de los Famosos mostró videos de la intimidad del bautismo de su hija menor que se celebró en diciembre del año pasado con familiares y amigos en su casa en el country Santa Bárbara. La musicalización del emotivo momento estuvo a cargo de una cantante que sin conocerla, acompañó a la familia en uno de los momentos más duros, el duelo por su hija mayor Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, fallecida en septiembre del 2012.

“Muchos miércoles fuimos a una capilla que se llama La Merced, a la noche, que se hace runa adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Me pasaban a buscar (sus amigas), me subían al auto a veces en piyama, así no más y nos íbamos”, recordó y explicó: “Es una capilla muy especial, no hay luz y podes llorar tranquila, nadie te mira y solamente se canta. Uno se entrega y dejas que el dolor te atraviese, y había una cantante muy jovencita con una voz muy especial angelical y su forma de cantar nos encantó”.

La conductora hacía referencia al momento en el que estaba atravesando el duelo por la muerte de su hija Blanca. Para sorprenderla, sus amigas, que siempre la acompañaron y sostuvieron en los momentos de más dolorosos, decidieron invitar a la joven que cantaba en la capilla, al bautismo de Ana. “Son canciones tan fuertes para mí, que traen tantos recuerdos”, agregó.

Hace poco menos de un mes la anfitriona junto con el Chino Leunis, de El Hotel de los Famosos, estuvo presenten en la ceremonia de los premios Martín Fierro. En el salón Pacífico del hotel Hilton la acompañó su marido, mientras que unos pisos más arriba, en una de las habitaciones, los esperaba su beba.

“Se quedó arriba, cuando se despierte y me necesite salgo corriendo porque amamanto a libre demanda, así que tengo que ir porque esta ceremonia dura muchas horas”, explicó a Teleshow y alzó la bandera: : “Lo recomiendo (amamantar), ayuda al desarrollo, al apego el contacto piel con piel, yo lo encuentro absolutamente necesario. Les ayuda a su crecimiento y tiene vitaminas”.

Respecto a las miradas sobre la maternidad, dijo: “Yo no juzgo nunca como materna otra mujer, que pueda parir como ella elija, que pueda dar o no el pecho y que eduque como parezca. Las mujeres con las mujeres nos tenemos que apoyar y cada una sabe con su bebé y con su hijo qué les funciona y les sirve, depende de los horarios laborales a veces también”.

“Yo soy de juzgar y no me gustan las personas que juzgan tampoco. Tenemos que abrazarnos entre mujeres y nunca criticarnos”, insistió desde su mesa en los Martín Fierro donde tenía a un lado a su marido y al otro a Jimena Barón. Además, dijo que no le sucedió de sentirse juzgada respecto a su forma de maternar por el público ni por su círculo: “No lo apruebo y en ninguna situación de maternar uno puede opinar sobre cómo lo hace otra persona”.

Aquel día no era uno más para ella ya que el domingo de los Martín Fierro, su hija Blanca hubiera cumplido 16 años. Durante la tarde la familia había realizado una ceremonia íntima para recordarla.

