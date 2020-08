Pampita sorprendió con sus revelaciones íntimas

Compartir

Carolina Pampita Ardohain conduce su programa, Pampita Online, desde su casa porque una de sus panelistas, Cora Debarbieri, dio positivo de COVID-19. Respetando el protocolo, la modelo no puede regresar al estudio hasta que se cumplan 14 días desde la última vez que tuvo contacto estrecho con la periodista, a pesar de que ella misma se hizo un test, cuyo resultado dio negativo. Si bien en un principio le podría haber parecido engorroso llevar el trabajo a su hogar, todo pareciera indicar que a la conductora le sirvió para relajarse y mostrar una faceta más íntima, que antes no se animaba a exponer.

Muy sonriente como siempre, Pampita no se intimidó ante las preguntas íntimas que le realizó Gabriel Oliveri, otro panelista del ciclo, y terminó contando cómo sería su reacción si alguna vez una pareja suya le dice que no quiere tener sexo con ella.

Todo empezó cuando Oliveri le preguntó a Barby Franco, también compañera de programa, si en alguna ocasión su pareja, Fernando Burlando, le dijo “dejame descansar”. La modelo respondió, entre risas: “Sí. Me dijo: ‘Che, tengo una audiencia a las siete de la mañana’. Y bueno, señor… ¿para qué busca?”.

Ante esta respuesta, Oliveri se dirigió a la conductora: “¿Te pasó que un novio te diga ‘hoy no’?”. Antes de que ella respondiera, Barby Franco dio su opinión: “¿Cómo le vas a decir que no a Pampita? ¡¿Es joda?!”.

La propia Pampita se manifestó en ese mismo sentido: “¡Me dice que no y chau! Next. No, no, no…”.

Sorprendido por la revelación, Oliveri atinó a decir: “Caro es de alto rendimiento: no cualquiera puede estar con ella. ¡Le decís que no y te tira las cosas por la ventana!” Ella asintió y continuó manifestando su parecer: “¿Sabés el mal humor que me agarra? Me dura una semana, no se atrevería… ¡Conmigo mejor andá bien!”.

Oliveri sugirió “mandarle unas vitaminas” al marido de Pampita, Roberto García Moritán, pero ella aseguró que no es necesario. “Él está feliz…”, se limitó a decir.

Pero eso no fue todo. En otro momento del programa Oliveri le preguntó a Pampita quién es el que lleva la iniciativa en la intimidad de su matrimonio. Ella, nuevamente, no se achicó ante la consulta. “Hay como una cosa de miradas -reveló la modelo-. Nos miramos y ya sabemos lo que está diciendo el otro con la mirada. Y nunca es molestia, como ya dije en otra oportunidad… Llevamos un año, así que imaginate que estamos muy bien”.

Además, Pampita contó que ella no toma alcohol y que su marido consume muy poco. “No necesitamos aditivos”, aseguró.