Pampita tomó una contundente decisión tras un problema con una madre del colegio de sus hijos

A pesar de ser una de las mujeres más famosas del país, la modelo y conductora resguarda cautelosamente la intimidad de su familia, es por eso que le molestó un episodio con una mamá de un compañero de sus nenes

Aunque es una de las mujeres más famosas de la Argentina y en su cuenta de Instagram ostenta más de siete millones de seguidores, paradójicamente Pampita es muy celosa de su intimidad y especialmente de la de sus hijos, a quienes resguarda de las cámaras y de quienes postea poco y nada. Es que en paralelo la conductora de El Hotel de los Famosos tiene una cuenta privada en sus redes donde comparte momentos mucho más íntimos y a la que solo tienen acceso algunos familiares y amigos cercanos.

Sin embargo, en los últimos días hubo una filtración de una imagen privada que ella había compartido en la mencionada cuenta, por lo que decidió cerrar aún más el acceso a los posteos de la misma. Invitada a Intrusos, la periodista Paula Galloni, quien fuera panelista del programa de Ardohain en Net contó: Ahora la restringió bastante porque hubo una mamá del colegio que compartió una foto que era de la familia en un evento”.

La foto sería según dijeron, una en la que estaba Benjamín Vicuña. A partir del episodio con la mamá de un compañero de sus hijos, no dijeron si se trataba de Bautista, Beltrán o Benicio, la modelo comenzó a borrar gente de la cuenta de Instagram @pampitaoficial1 donde tiene nada más que 615 seguidores, entre los que están Jimena Barón, Chano Moreno Charpentier y Verónica Ojeda, entre los famosos. Allí tiene más de 5.700 publicaciones, la mayoría de ellas con sus hijos como protagonistas.

En los últimos días Carolina cambió de rol y dejó por un rato la conducción de El Hotel de los Famosos para ser huésped por un día. Lo que más llamó la atención fue que no lo hizo sola, sino que fue acompañada por su hija Ana García Moritán, que está a punto de cumplir un año. Madre e hija comieron en el hotel, se relajaron y durmieron en la suite.

“¡Vamos a conocer El Hotel de los Famosos. Por fin vamos a entrar”, celebró con su hija en brazos, es que como invitada, pudo acceder a ciertos lugares que como conductora con el Chino Leunis, no podía. Lissa Vera, Locho Loccisiano, Walter Quejeiro, Martín Salwe y Alex Caniggia les dieron la bienvenida, especialmente a la beba, a quien saludaron afectuosamente y le cantaron temas de Piñón Fijo.

“Ahora estamos de igual a igual y me encanta, porque siempre los vi desde afuera. Ana viene todos los días, aprendió a caminar acá en los jardines del hotel y siempre los ve de lejos a ustedes”, comentó Carolina y les adelantó: “Mañana me quiero relajar así que a Anita se la doy a ustedes”.

Fue entonces que comenzó a indagar sobre si a los participantes les gustaría ser padres y se sorprendió con la respuesta de Caniggia. “Sí, de muchos, cuando sea”. Entonces quiso conocer si estaba hablando del presente y él dijo que sí: “Me re encantaría. Carlita, andá preparándote que vamos a tener muchos bebés”.

A la hora de la cena una de las cosas que más le gustó a Pampita fue el silencio: “No hay música, no hay tele. A mí me encantaría estar sin celular, pero tendría que tener a mis hijos cerca, sino me da impresión. Durante la comida, dijo también que le encantaría que haya una mujer en la final y mirando a Lissa, bromeó: “No te quiero meter presión”.

En medio de la charla relajada, cuando se quisieron dar cuenta Anita no solo había terminado de comer, sino que había un “Kandinsky de brócoli”, según describió Lissa con humor. Fue entonces que la conductora se puso a limpiar lo que se había caído y no dejó que lo hicieran los concursantes. Llegada la hora de dormir, ambas fueron a la master suite, donde compartieron cama.

