Pampita tomó una peculiar decisión para el cuidado de sus hijos: contrató un niñero

Pampita tuvo un fin de año complicado. Cuando todo parecía alegría, luego de su casamiento con Roberto García Moritán, en noviembre del 2019, la tristeza llegó a la vida de la modelo. Apenas unas semanas después, su ex niñera Viviana Benítez -y dama de honor de su boda- la denunciaba en la justicia por “hostigamiento y maltrato psicológico”. Pero el tiempo todo lo cura, y a pocos días de confirmarse que la justicia desestimó la denuncia de la mujer, la modelo confió que durante el verano contrató a un niñero hombre para que la ayudara con sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su matrimonio con el actor Benjamín Vicuña.

Ante la consulta que le realizaron en el programa Hay que ver (El Nueve), Pampita sonrió y señaló: “Sí, en el verano… tenia cinco varones en casa, mis tres hijos, mi sobrino y uno de los hijos de Rober también es varón”, sostuvo la modelo, que sorprendió con la declaración, ya que no suele ser una profesión manejada por hombres. “La verdad es que era mucho mejor alguien que juegue al fútbol, se meta a la pileta, juegue a la Play”, dijo la modelo. Y cerró: “Era perfecto”.

Pero mientras la conductora hacía esa declaración, José María Listorti la interrumpió para hacer una aclaración en materia de género: “Vamos a aclarar, yo se que las mujeres también juegan a la play pero en líneas generales somos los varones los que rompemos…”, mientras que su compañera, Denise Dumas, sostenía: “Les divierte un poquito mas a ustedes”. “Hay que aclarar todo -agregaba Listorti- porque después salen y te matan, y dicen ‘yo soy mujer y también juego a la play, por qué discriminas’, lo quiero aclarar”, dijo el conductor del ciclo, intentando evitar una polémica posterior en las redes donde se debata si es discriminatorio tildar el uso de la play o del fútbol solo como juegos masculinos.

Pampita también hizo referencia a la decisión de la justicia de los últimos días, donde se desestimó la denuncia civil iniciada por Viviana Benítez. La medida la tomó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17 sobre la acusación por “hostigamiento y maltrato psicológico” que realizó su ex niñera. “Es un tema en el que traté de no involucrarme mucho porque me dolía, yo tenía la conciencia muy tranquila por suerte fue una buena resolución (de la justicia), yo dejé todo en manos de abogados”, sostuvo la modelo.

“Cuando tenes afecto a alguien y te traiciona te duele mucho, es un tema terminado desde el año pasado para mí, me causó mucho dolor. Yo sigo confiando, sigo pensando que la gente es buena y doy lo mejor de mí”, señaló Carolina.

En su momento, cuando salió a la luz la denuncia Pampita se mostró quebrada y angustiada por la situación vivida. Incluso hasta rompió en llanto por la acusación de su persona de confianza. Mucho se la señaló a la modelo por sus continuos viajes de trabajo y sus salidas nocturnas, y solo se la acusó a la modelo de la relación con la niñera, sin poner la mirada en el padre de los tres chicos, Benjamín Vicuña, que en ese entonces estaba trabajando en Chile, a miles de kilómetros de los pequeños.

“Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y yo trabajaba de lunes a viernes. Ella un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”, había señalado Viviana. Pero la justicia sentenció que hubo “inexistencia de delito” y la causa quedó cerrada.