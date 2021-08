Pampita venció sus miedos gracias a Roberto García Moritán: “Me inspiró a entregarlo todo”

Compartir

La conductora reveló los desafíos que se animó a encarar con la ayuda de su marido y padre de su hija Ana.

Carolina Pampita Ardohain admitió que pudo vencer inseguridades por el apoyo incondicional de su esposo, Roberto García Moritán, el empresario gastronómico que ahora se postuló como precandidato a legislador porteño. De esta manera, la popular modelo abrió su corazón para explicar cómo logró superar sus miedos en su programa de Net TV.

Todo comenzó cuando la conductora de Pampita Online presentó a su panelista Gabriel Oliveri y le pidió que le diera algún consejo para ser feliz. El panelista le respondió: “A vivir, ¡a vivir! … No preguntes cómo tenés que ser feliz. Salí con el que querés, comé lo que querés, hacé lo que querés. La vida es muy breve, entonces hacete cargo y que nadie opine de lo que vos querés de tu vida”.

Luego, Oliveri le consultó si hubo alguna pareja que la ayudó a sacar el miedo a algo. “¿Pero te parece poco que me casé a los dos meses y medio o tres?”, le contestó la jurado de La Academia, ShowMatch respecto al corto noviazgo que tuvo con Moritán antes de formalizar la relación en noviembre de 2019 con una fiesta en el Palacio Sans Souci, en la que participaron más de 240 invitados. Además, Pampita dio más detalles: “Me hizo sacar el miedo a todo Rober… Me hizo arriesgarme, a tirarme a la pileta, a confiar, a entregarse. Fue mucho eso. Me inspiró a entregarlo todo”.

Cabe recordar que este 2021 ha sido muy especial para la pareja por el esperado nacimiento de su primera hija, Ana. El pasado 22 de julio Ardohain dio a luz a la pequeña en el Sanatorio Otamendi. De esta manera, la niña se sumó a la enorme familia ensamblada que formaron, ya que Pampita es mamá de Blanquita (quien falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. Mientras que Roberto es papá de Delfina y Santino, de su matrimonio con Milagros Brito.

La conductora había hablado con Teleshow sobre sus sensaciones tras el nacimiento de su beba. “Estamos disfrutando tanto, estamos muchas horas dedicadas a estar con ella, no pasó rápido, al contrario, fue hermoso”, expresó. Y contó también que se organizan muy bien para cuidarla a pesar de sus obligaciones laborales. “No se hace complicado, tengo la suerte de poder traerla acá y que me acompañe, así que está conmigo todo el tiempo. Además, tampoco son tantas horas, así que se puede”, aclaró desde el estudio de La Flia.

También tuvo palabras de elogio para su marido, quien está revalidando su título de padre con la pequeña Ana: “Es súper compañero, nos dividimos las tareas. Cumple con todo y más. Los dos estamos re entusiasmados con esta paternidad que nos agarra de grandes. Es toda una aventura hermosa”, dijo Carolina. “Él hace todo bien. Se maneja bárbaro y hacemos tipo postas, así puede dormir el otro. Nos acompañamos mucho”, agregó. Y en cuanto a la nueva dinámica de pareja y familiar, con su característica sonrisa en el rostro reveló que “si nos tenemos que despertar, nos despertamos con alegría a pesar de que sea la mitad de la noche”.

