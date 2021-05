Pampita y las posibles comparaciones de su reality con el de Luli Salazar

Compartir

Pampita habló de su reality show luego de iniciar las grabaciones y contestó a las posibles comparaciones con el que realizó Luli Salazar, emitido en el 2018. “Cada uno lo transita como quiere, todos somos libres de hacer lo que nos parezca y sabemos nuestros propios límites también”, manifestó al respecto.

“El reality voy a hacer yo, no los demás, contando un poco también todas las cosas que hago”, expuso la conductora en diálogo con Intrusos, quien también detalló cómo continuará el programa tras el nacimiento de la beba: “Vamos a ver si a la gente le gusta, quizás tiene unos capítulos más”.

Sobre el crecimiento de su pequeña en la panza, la modelo de 43 años dijo: “Mi embarazo está muy bien, está bárbaro”, y no descartó la posibilidad de otro bebé con Roberto García Moritán: “Yo no digo: cerramos la fábrica acá; pero hay que ver porque ya somos un montón nosotros. Vamos a ver cómo nos acomodamos y en unos años te digo”.

Cabe recordar que el reality que protagonizó Salazar fue blanco de críticas en las redes sociales. En el mismo mostró la previa a la llegada de Matilda, quien nació por vientre subrogado en Estados Unidos, sus primeros momentos como mamá y las internas familiares. Ahora, es Pampita quien exhibirá parte de su intimidad como mamá y como profesional del mundo del espectáculo.

