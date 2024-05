Pampita y Roberto García Moritán revelaron cuál es su principal motivo de discordia

Pasa el tiempo y Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen celebrando su romance y la gran familia ensamblada que formaron. Se enamoraron, se casaron, nació Anita hace casi tres años y se unió al clan con sus respectivos hijos y sus ex parejas en un clima de armonía.

Pero no todo es color de rosa y hay una interna en la que no logran ponerse de acuerdo, según contó la conductora en una nota a los Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece. Y tiene que ver, precisamente, con la posibilidad de agrandar la familia.

“Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí preguntame que yo siempre voy a decir que sí tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar”, admitió Pampita ante la consulta.

En ese momento el legislador porteño se sumó a la charla y justificó los motivos de su postura: “Quiero, pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia“, sostuvo el economista, antes de lanzar un guiño romántico: “¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?”. Pampita aprovechó sus palabras y lo apuró entre risas: “Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video”.

“Hay que elegir bien los momentos”, continuó Moritán. “Nosotros somos padres muy presentes, muy ocupados también y es difícil darle el tiempo que se merece a cada uno. Son muchos, con distintas edades, problemáticas, es un gran desafío familiar”.

En ese momento la periodista trató de inclinar la balanza para el lado de la modelo, argumentando que la edad que tiene Ana facilitaría las cosas: “¡Es lo que yo le digo! Dos se crían juntos y ya está. Pero no lo logro convencer”, se lamentó Carolina. Y Roberto concluyó con corrección política: “Puede ser…no descarto nada”.

Roberto García Moritán dio

a conocer su secreto para

enamorar a Pampita

Paralelamente, hace unos días, el político dio una distendida nota en donde se refirió a los comienzos de su relación con Pampita y lejos de haber sido un comienzo normal, el empresario reveló cuál fue el truco bajo su manga que logró seducirla.

En una entrevista con Rumis (La Casa Streaming), recordó cómo fueron los comienzos del romance con su mujer. “En el momento en que empezamos a conversar, yo me iba a Perú, y ella a España por unas vacaciones con los chicos, por lo que hubo un mes en el que nos hablamos por mensajes”, explicó ante la mirada de los presentes en la mirada de los presentes. Esto despertó la curiosidad de Lizardo Ponce, quien le consultó el contenido de la primera de sus tantas conversaciones.

“Le mandé fotos de comidas, cualquier cosa. Ella me reconoció que era cualquiera y no entendía a dónde iba eso”, respondió tímidamente. Estalladas de la risa a los costados de la mesa, no dudaron en consultarle el contexto de los mensajes y cómo llegaron a entablar conversación. “Teníamos una amiga en común, nos presentó y pasó los contactos. Yo estaba en un evento de gastronomía en Perú, para mí era compartir lo que estaba viviendo en el momento y lo estaba disfrutando”, expreó García Moritán.