Pampita y un explosivo chimento sobre el origen de la mala relación entre Moria y Laurita

Compartir

Linkedin Print

La modelo le preguntó al abogado de la One por un resonante rumor ¿que dio paso al conflicto?

Desde que comenzó el Cantando 2020, la mala onda entre Moria Casán y Laurita Fernández quedó expuesta en la pantalla de eltrece. Incluso, la jurado tomó la iniciativa de nombrar a Laura como “co-conductora” cada vez que le dirige la palabra.

Sin embargo, la tensión en sus cruces llegó a su punto cúlmine el martes pasado, cuando la One, tras confrontar al aire con Lauirta, amenazó con renunciar al certamen.

Intrigada por la situación, Pampita entrevistó al abogado César Carozza, quien representa a Casán y cerró su contrato con Laflia, para revelar el entramado oculto de este vínculo tan hostil y lanzó un explosivo chimento en Pampita Online.

“¿Qué pasa entre Moria y Laurita, desde el primer día (se llevan mal)? Antes (dl este escándalo), Moria había dado notas tirándole mala onda a Laurita”, comenzó diciendo la conductora.

Luego, desarrolló una picante versión, a la espera de una respuesta del letrado: “Hay un rumor que dice que Moria se empieza a llevar mal con Laurita cuando ella era novia de Fede Hoppe y se suponía que había empezado un romance con Fede Bal. Ahí Moria, porque lo quiere mucho a Hoppe, fue como que desde ese día le hizo la cruz a Laura. Vos sos amigo, además de su abogado, ¿qué decís de esto?”.

Descreyendo la versión, Carozza contestó: “Eso fue hace un montón de años y no la veo a Moria como una persona que se ponga a juzgar ese tipo de situaciones. No es una persona que juzgue actitudes”.