Panamericana: Los Leones aplastaron a Brasil

El seleccionado argentino se impuso por 10 a 0 a Brasil en su presentación en la Copa Panamericana de Santiago. Maico Casella fue el goleador con cuatro tantos.

No hubo equivalencias. Desde el principio hasta el final, Argentina fue rotundamente superior a Brasil y en su debut en la Copa Panamericana se impuso por 10 a 0 para pisar firme en su ilusión de conseguir el pasaporte al Mundial de India 2023. En el primer partido del año para el equipo de Mariano Ronconi, los Leones sólo tardaron tres minutos en ponerse en ventaja. Y desde allí no pararon más.

Maico Casella abrió el marcador cuando apenas se habían jugado 180 segundos y a los 9 minutos Leandro Tolini puso el 2-0 con su poderosa arrastrada del corner corto. Cuando a los 20, Lucas Martínez marcó el tercer tanto, se inició un lapso de nueve minutos con cinco goles que destrozaron cualquier ilusión brasileña. Otra vez Casella a los 24, Nicolás della Torre de corto a los 26, Tomás Domene a los 28 y de nuevo Casella a los 29 pusieron el 6-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento todo siguió igual aunque Argentina levantó un poco el pie del acelerador (además, el arquero Faustino ahogó no menos de cinco gritos de los Leones) y marcó por intermedio de Santiago Tarazona a los 5 minutos, de Casella (de penal) a los 13 y de Agustín Bugallo a uno del cierre. ¿Brasil? sólo un remate de Paixao que controló Santiago.

El seleccionado volverá a presentarse el sábado. Esta vez será ante Chile (podrá verse por DirecTV) y es de esperar que el duelo sea más equilibrado ante un equipo en un constante crecimiento aunque todavía está lejos de la jerarquía argentina.

Las Leonas golearon a Uruguay

Las Leonas mostraron su contundencia y en su debut en la Copa Panamericana aplastaron a Uruguay por 6 a 0.

En su primer partido de 2022, las Leonas despacharon a Uruguay por 6 a 0 en su debut en la Copa Panamericana de Santiago y así dieron el primer paso hacia la clasificación para el Mundial de España-Países Bajos que se jugará del 1° al 17 de julio. El torneo que se disputa en la capital chilena reparte tres boletos para la cita mundialista.

Si había nervios antes de salir a jugar ante las uruguayas, éstos fueron dejados de lado rápidamente cuando Agustina Gorzelany, de arrastrada, puso el 1-0. Iban apenas 2 minutos de juego y a partir de ese momento todo fue más sencillo para el equipo que conduce Fernando Ferrara que, además, enfrentó a un equipo que sólo tuvo un corner corto en todo el partido y fue en la segunda mitad.

Pese a la ventaja temprana, Argentina siguió buscando y a los 9 minutos fue Micaela Retegui la que aumentó la diferencia a favor del subcampeón olímpico de Tokio 2020. El seleccionado siguió dominando con el control de la bocha y en el cierre del primer tiempo, a los 30 minutos, Agustina Albertario, una de las mejores jugadoras del equipo en la temporada pasada, estableció el 3-0.

Con la diferencia amplia ante un equipo que tiene en su haber una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo como mejor resultado de su historia (de la mano del argentino Ariel Holan), las Leonas pusieron el 4-0 a los 5 minutos del complemento por intermedio de Delfina Thome y siete y diez minutos después, gracias a los goles de Celina di Santo y Gorzelany (otra vez de corto con la arrastrada), llegaron a las cifras finales en el marcador.

