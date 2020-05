Pandemia: Ibáñez habló de la asistencia social que brinda el Estado nacional y provincial

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, garantizó que todos los recursos que ingresan al Tesoro de la Provincia son destinados al objeto para el cual fueron recibidos, en respuesta a algunas voces que desde la oposición se levantan y aluden a una desprotección de algunos sectores de la sociedad.

El titular de la cartera económica provincial se refirió en detalle a la ayuda social que tanto la Nación como la Provincia brindan a los sectores más vulnerables en esta pandemia, durante la conferencia de prensa de ayer del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

También, aludió al pago de los 10 mil pesos a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que comienza hoy. En tal sentido, consideró necesario aclarar que «quienes concurran a cobrar a una de las sucursales del Banco Formosa, porque viven en una ciudad o una localidad que tiene sucursal del BF, lo hagan después del mediodía y en forma personal con su DNI».

El otro operativo de pago a quienes no poseen CBU también comienza este lunes, puntualmente en Estanislao del Campo, Lucio V. Mansilla y General Güemes, con la particularidad de que salvo una o dos localidades se tratará de pagar a todos los beneficiarios en un solo día.

En este contexto, el ministro advirtió que pronósticos meteorológicos dan cuenta de lluvias para hoy, mañana y pasado en distintos sectores de la Provincia. «En caso de que algunos beneficiarios tengan turno de pago y no pudieran hacerlo por las condiciones climatológicas, veremos cómo hacer para reordenar el cronograma de pagos, pero en absoluto van a quedar sin cobrar», recalcó.

«Con respecto a otra consulta, sobre voces que se han alzado, algunas de nuestra oposición y otras en las redes sociales que nunca sabemos quiénes están detrás, diciendo de que tanto el gobierno provincial como el nacional estarían desprotegiendo a algún sector en particular de nuestra sociedad, y que la provincia no haría un buen uso o destino acordado a las remesas de fondos que Nación remite, quiero aclarar: Todos los recursos que ingresan al tesoro de la provincia se destinan al objeto para el cual fueron recibidos», sentenció el doctor Jorge Ibáñez.

Seguidamente, al hacer referencia a una suerte de desprotección de algunos sectores de la sociedad formoseña, consideró que «a la respuesta debemos enmarcarla en una globalidad de la asistencia social que hoy en esta pandemia, en este momento tan difícil para todos, está brindando tanto el gobierno nacional como provincial».

Ayuda social

«¿De qué estamos hablando? –comenzó interrogando Ibáñez-, de la AUH, que cubre 47.676 formoseños, una asignación mensual por hasta cinco hijos menores de 18 años que puede cobrar papá o mamá pero que preferentemente cobra mamá. Estamos en trámite de pagos del IFE a 152.614 formoseños que van a ser beneficiados con este pago. Esta la tarjeta Alimentar, un convenio que el gobernador Gildo Insfrán firmó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por el cual tenemos 32 mil familias que ya lo perciben a través de la cuenta de la AUH».

A este detalle, sumó: «el Plan Nutrir, con fondos provinciales exclusivamente que es la entrega de los bolsones que se hace cada semana de por medio con frutas, verduras y carnes. Tenemos una tarjeta social que cubre a 21 beneficiarios; y también los comedores escolares que están en pleno funcionamiento».

Cooperativistas

Un párrafo especial le dedicó el titular de Hacienda a los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas. Aquí recordó que el 3 de abril el Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la Secretaría de Empleo creó el Programa Trabajo Autogestionado donde establece la ayuda económica individual de 6500 pesos para cada trabajador de una cooperativa. Entre los requisitos, que la suma que percibe no supere el techo de un salario mínimo, vital y móvil.

«Esto era originariamente por 12 meses, cada seis meses el beneficiario debería presentar algunos requisitos. Se prorrogó a 12 y luego a 24 meses. Hay una nueva resolución del 30 de abril que modifica algunos aspectos, pero lo fundamental es que otorga, dentro del mismo programa de trabajo autogestionado, por dos meses la ayuda económica con menos requisitos», confirmó el funcionario provincial.

Por último, Ibáñez manifestó que «estos son beneficios directos para los cooperativistas y quienes deseen acceder a ellos pueden hacerlo a través de la Subsecretaría que tiene el gobierno de la provincia de Economía Social, incluso no es necesario que vayan personalmente puede ingresar por internet y solicitar el turno correspondiente, está vigente».