Pandemia: Olivera le pidió al gobernador Insfrán que “se ponga al frente de la situación”

El concejal Fabián Olivera le reclamó “presencia efectiva ante los formoseños” al gobernador Insfrán, en el momento “más delicado de la pandemia que azota a nuestra sociedad”, tras reafirmar que “ya nadie cree a los funcionarios que se muestran diariamente en la mesa del Covid-19”.

“El gobernador de la provincia, Gildo Insfrán debe ponerse al frente de la situación que estamos viviendo los formoseños, en lugar de los funcionarios que puso para comunicar el escenario de la pandemia en la provincia; es un hombre querido y respetado, y alguien con estas virtudes resulta clave en este momento tan crítico para nuestra sociedad”, planteó el legislador de la UCR formoseña.

“No vengo a descubrir nada cuando digo que ya nadie les cree a los funcionarios que cada día se muestran en la mesa del Covid-19 para informar sobre la marcha de la pandemia en la provincia”, advirtió. “Por eso exijo que Insfrán se ponga al frente de la mesa, que dé la cara, que explique que está pasando en la ciudad y en la provincia; pero, por, sobre todo, que clarifique los pasos a dar, remarcando el rol de cada uno de los sectores”, precisó.

“Los anuncios de este martes llenaron de confusión y malestar en los formoseños; salieron a paralizar el servicio público de pasajeros, afectando mal a quienes prestan servicios sanitarios y policiales, por ejemplo, considerados imprescindibles en el actual escenario. Lo curioso es que no anticiparon nada, muchos tomaron el colectivo por la mañana, y a la hora de regresar se encontraron con que la prestación fue paralizada”, describió Olivera.

“También dijeron desde la mesa del Covid-19 que la situación se volvía a la llamada Fase 1, pero la ciudad esta mañana fue un hervidero de extensas colas, donde no se respetaba la distancia, y en muchísimos casos, permanecían abiertos rubros considerados prescindibles; todo un mamarracho de dudas y contramarchas que reafirma la falta de previsión y de conocimiento para manejar la situación”, consideró.

Por otra parte, volvió a pedir “el fin de la interna peronista para afrontar con responsabilidad y coherencia la situación sanitaria, el Gobierno provincial y la Comuna capitalina deben articular un programa conjunto y ejecutarlo, también en conjunto, porque no es momento de hacer política barata, la salud del formoseño está en juego”, sostuvo.

