Pánfilo Ayala denunció que continúan los robosde producción en la zona de Laguna Naineck

A través de un comunicado, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala denunció que continúan los robos de producción en la zona y pidió que se tomen medidas al respecto.

El comunicado

“Desde la Federación Agraria Argentina Filial Laguna Naineck seguimos recibiendo cuantiosas manifestaciones de productores de nuestra localidad quienes expresan que fueron víctimas de robos de sus producciones.

Los robos de las producciones agrícolas no paran en esta zona; según podemos estimar durante el presente año estarían siendo miles los kilogramos de producciones que fueron robados a pequeños productores de esta jurisdicción.

En el caso de la banana estimamos que solamente en este año el robo equivaldría a más de 10.000 cajas de entre 22 a 25 kilogramos cada uno.

El robo de la mandioca es también un delito frecuente que viene sucediendo y que en el presente año estimamos que el equivalente sería alrededor de 2.000 bolsas de 20 kilogramos cada uno.

Si bien es cierto que los robos de pomelos, aguacates, limones, sandías, melones y otras producciones estarían siendo en menores volúmenes que las producciones citadas anteriormente, son también elegidos por delincuentes que vienen causando grandes perjuicios económicos a familias de pequeños productores quienes ya venían soportando cuantiosas pérdidas por razones climáticas.

Si bien es cierto que algunos casos los damnificados realizaron las denuncias ante la dependencia policial, las actuaciones no tuvieron ecos favorables muchas veces por presencia tardía de los agentes policiales y otras porque nunca fueron hasta las chacras de los damnificados. Pero también hay que decir que muchos de los pequeños productores no quieren hacer la denuncia correspondiente ante la policía; soportan angustiados estas situaciones en forma solitaria, con mucho quebranto y con el perjuios económicos que estos robos ocasionan”.