Panfilo Ayala: «El Estado no tiene en agenda a las economías regionales»

Panfilo Ayala, presidente de la Federación Agraria Filial Laguna Nainek, dialogó con Exprés En Radio FM VLU 88.5 y lamentó que las recientes medidas económicas del Gobierno Nacional no contemplen a los pequeños y medianos productores, quienes representan el 70% del consumo alimentario en Argentina.



En un contexto de expectativa por los anuncios económicos del gobierno de Javier Milei, los pequeños y medianos productores de Argentina expresan su profunda preocupación ante la falta de medidas específicas que atiendan sus necesidades.

Panfilo Ayala, presidente de la Federación Agraria Filial Laguna Nainek, fue contundente al afirmar que el sector que representa está «fuera de la agenda de temas para el Gobierno Nacional», a pesar de ser un pilar fundamental en la producción de alimentos.



Durante una entrevista en el programa Exprés En Radio FM VLU 88.5, Ayala se refirió a la reciente reducción de retenciones, una medida que, si bien puede beneficiar a los grandes segmentos productivos de la Pampa Húmeda, «a nosotros nada». Explicó que los pequeños productores de Formosa y de otras regiones del país, que atraviesan una «crisis productiva terminal» en muchos cultivos, no se ven afectados positivamente por esta decisión. «Esta quita no nos afecta de ninguna manera porque no es para nosotros», sentenció.



Una deuda histórica con las economías regionales



Ayala destacó que la situación actual no es nueva, sino que es el resultado de una «deuda grande de políticas públicas diferenciadas» por parte del Estado argentino y los gobiernos de las últimas dos décadas.

Subrayó la precariedad en la que se encuentran producciones clave como la uva en Mendoza y San Juan, la caña de azúcar en el norte, la fruticultura en el nordeste, el té y la yerba mate, los cultivos de banana y las hortalizas. «El Estado no ha tenido en cuenta y no lo tiene en agenda», enfatizó.



El presidente de la Federación Agraria Filial Laguna Nainek reveló que, a pesar de haber llevado sus reclamos «al núcleo mismo del poder en Buenos Aires», no han encontrado una decisión política ni la voluntad de solucionar definitivamente los problemas que aquejan a las economías regionales. Recordó que, en el pasado, Formosa llegó a sembrar 120.000 hectáreas de algodón y 12.000 de banana, cultivos que hoy están «prácticamente desaparecidos».



El 70% de los alimentos argentinos, en manos de pequeños productores



Uno de los datos más relevantes que aportó Ayala es que «el 70% de lo que se consume en Argentina está en manos de pequeños y medianos productores». Esta cifra, lejos de ser menor, pone de manifiesto la importancia estratégica de un sector que, sin embargo, sufre la «desaparición sistemática de área de tierra», lo que profundiza la «desintegración familiar» en las zonas rurales.



Ayala hizo un llamado a los diferentes gobiernos a tener una «decisión política diferente» que mire a los pueblos rurales del interior y tome medidas que garanticen la rentabilidad, el valor agregado en la producción de origen y precios mínimos de referencia. «Hemos puesto en diferentes documentos en tantas oportunidades frente a los funcionarios en sus oficinas», afirmó, evidenciando la falta de respuestas a sus planteos.



La situación en Formosa: “Desidia y abandono”



Al ser consultado sobre la situación a nivel provincial, Ayala no dudó en calificarla de «desidia en cuanto a lo que tiene que ver con la realidad productiva». Criticó que en Formosa, con un gobierno de más de 30 años, las instituciones relacionadas con la producción «nunca le sirvieron a los productores».

Por el contrario, señaló que han propiciado la «desintegración familiar, el desarraigo, el quiebre económico de la familia campesina y la desaparición de miles y miles de hectáreas de cultivo».



Para Ayala, estas instituciones han sido funcionales a la «política partidaria gobernante» y han terminado «sumiendo en la pobreza a las familias campesinas». Consideró que es necesario un giro de 180 grados en las políticas provinciales, con programas que garanticen la sustentabilidad a largo plazo, capacitación para jóvenes, acceso a mercados y precios de referencia, así como auxilio inmediato ante pérdidas por fenómenos climáticos.



«Las familias campesinas formoseñas saben y quieren producir más y mejor, pero no hay condiciones», concluyó Ayala. Aseguró que, si se brindan las condiciones adecuadas, se podría reactivar la producción de banana, algodón y hortalizas, recuperando así las miles de hectáreas perdidas por «la desidia, el abandono y la mala política del gobierno provincial».