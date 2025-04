Pánico en una escuela de Florencio Varela: una alumna llevó una pistola y más de 150 municiones

En las últimas horas se registró otro hecho alarmante en la comunidad educativa. Este viernes, una alumna de 16 años de una escuela de Florencio Varela fue aprehendida tras haber concurrido a clases con un arma de fuego y una gran cantidad de municiones en su mochila.

El hecho se descubrió durante el turno tarde, alrededor de las 16, en la Escuela Secundaria N°26, ubicada sobre la calle Delhi al 1300. Hasta allí se dirigieron efectivos de la Comisaría Tercera de la jurisdicción luego de un llamado al 911 que alertó la situación.

Cuando los agentes llegaron, las autoridades del colegio les entregaron una mochila de tela que pertenece a la estudiante de tercer año, donde los policías encontraron una caja con la inscripción “Bersa” que contenía una pistola calibre .380 con cargador colocado y cuatro proyectiles en su interior. Además, había otras tres cajas con 50 municiones cada una.

Según el reporte policial al que accedió Infobae, en el lugar también se hizo presente la madre de la menor, quien explicó que su hija se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y que ayer mismo había regresado a clases tras un año de ausencia.

La mujer, de 45 años, además indicó que el arma y los proyectiles pertenecen al padre de la adolescente, quien fue asistida por médicos que también concurrieron a la escuela.

Por el hecho se inició una causa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. El caso recayó en la UFI N°2 de Florencio Varela del Fuero Penal Juvenil, a cargo de Darío Mariuzzi y con intervención de la secretaria fiscal Soledad Parodi. Se investigan las circunstancias en las que la chica accedió a la pistola y si existió negligencia en su entorno familiar.

Una madre de la comunidad escolar se refirió al hecho en redes sociales. “La piba es compañera de mi hijo. Un compañero dio aviso a la directora y ella la sacó del aula, después fue a buscar la mochila y llamó a la madre. El arma es del padre, que practica tiro”, aseguró.

La mujer se expresó molesta con las autoridades de la institución. “¡Desde la escuela no nos avisaron nada! La piba los podría haber esperado a la salida y pudo pasar cualquier cosa», afirmó.

Durante las últimas semanas, distintos colegios bonaerenses fueron escenario de otros casos con alumnos armados o promoviendo amenazas a través de canales sociales.

El viernes de la semana pasada se dio a conocer un caso impactante en la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, que probablemente pudo haber terminado en una tragedia.

Allí, en la Escuela Media Nº4, cuatro estudiantes de entre 14 y 16 años, liderados aparentemente por una chica, crearon el grupo “Tiroteo escolar”, con el supuesto objetivo de realizar un ataque armado dentro de la institución.

Sin embargo, el plan fue descubierto por un grupo de padres, quienes viralizaron las imágenes de las conversaciones de los cuatro estudiantes.

En los primeros días de este mes, un video difundido entre estudiantes del Colegio Jesús María de Mar del Plata desató el pánico entre los padres y las autoridades. En las imágenes se observan a dos alumnos que amenazaron con un arma de fuego a uno de sus compañeros. El hecho escaló a la Justicia y, por el momento, el padre y dueño de la pistola fue imputado.

“Ranchito, con eso le vamos a dar. Que no se regale”, se escucha decir a uno de los estudiantes, mientras que en la imagen se lo ve mover el arma de fuego. A raíz de esto, los padres denunciaron el hecho y el caso será investigado por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que los involucrados se tratan de dos niños, de aproximadamente 11 años, que cursan el sexto grado.

Otra investigación sobre alumnos que organizan presuntos tiroteos escolares se abrió en Escobar, donde un grupo de adolescentes de la Escuela Provincial Media Nº2 Fray Luis Beltrán parecía planear un ataque en la institución a través de un grupo de WhatsApp. Los chats se divulgaron entre los padres del colegio y llegaron hasta los directivos, quienes rápidamente hicieron la denuncia a la Policía.

Sin embargo, la amenaza fue desactivada: las fotos de las pistolas que compartieron los menores las habían sacado de Internet, por lo que la Justicia determinó que no había una intención real de cometer el tiroteo.