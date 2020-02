Pañuelazo verde: miles de mujeres marcharon en todo el país reclamando una nueva ley de aborto

Compartir

Linkedin Print

Miles de mujeres realizaron un pañuelazo verde en las inmediaciones del Congreso exigiendo una ley que garantice el aborto legal, gratuito y seguro, en el marco del 19 de febrero, fecha que representa el «Día de la Acción verde» en conmemoración de la primera marcha de estas características, ocurrida hace ya dos años.

Pasadas las 17, la avenida Callao ya se había convertido en peatonal entre Corrientes y Rivadavia debido a la afluencia de mujeres que, con sus pañuelos verdes en sus cabezas, cuellos, muñecas o mochilas, iban llegando desde distintas direcciones, convocadas por Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Gratuito y Seguro.

Desde temprano, manifestantes de distintas edades fueron llegando solas, en pareja o en grupos hacia la plaza del Congreso, donde organizaciones sociales, sindicales, políticas, género y de Derechos Humanos también marcaban su presencia en adhesión al reclamo.

Banderas y pasacalles de distintas agrupaciones se mezclaban con los carteles artesanales que traían muchas de las manifestantes y las pelucas y maquillajes verdes que la mayoría de las más jóvenes compartían.

En los alrededores del Congreso, desfilaban batucadas, distintos grupos hacían música en vivo y también se organizaron partidos de fútbol, todo en el marco de un clima de verdadera fiesta.

Martina, una joven porteña de 18 años que llegó junto a sus amigas, dijo a Télam: «Me vengo movilizando desde 2018, tenemos muchas expectativas porque la gente está más informada y porque vemos que ahora hay más gente a favor incluso en el gobierno y creo que van a hacer todo lo posible para que se apruebe».

«El debate de hace dos años fue positivo porque gracias a eso hoy todos hablan del aborto y ya no es un tema que se pueda dejar a un costado», completó.

Clara Manrique, una chilena de 54 años que vino a la Argentina hace 50, contó a Télam que participó de los encuentros nacionales de mujeres «casi desde su origen».

«Desde hace unos 10 años vengo apoyando la campaña nacional por el aborto legal, y desde hace dos años estoy orgullosa de ser parte de esta marea verde que trascendió nuestro país y alcanzó a América Latina», aseguró.

«Venimos a apoyar esto que es un derecho que tenemos todas las mujeres y con el apoyo de los varones también porque ellos tienen mucho que ver en este tema», enfatizó.

Clara aseguró: «Sabíamos que en 2018 el proyecto no iba a salir, pero fue una lucha muy importante para generar conciencia y para que hoy acá seamos tantas y para que sea un tema que hoy se discute de manera abierta; no sabemos que puede resultar este año pero esperamos que salga esta vez».

El escenario principal fue montado sobre la vereda del Congreso, adonde subieron manifestantes de distintos lugares del país para dar su apoyo al proyecto de ley.

En las carpas montadas a los lados del escenario, se montaron carpas en las que hubo presentación de libros, proyecciones y talleres; mientras que a las 17 comenzó una radio abierta que se extenderá hasta la lectura del documento de la Campaña por el Aborto y el Pañuelazo.