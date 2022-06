Pañuelos Amarillos, protestaron frente al edificio de Tribunales reclamando justicia

Compartir

Linkedin Print

La organización Madres del Pañuelo Amarillo, madres de víctimas de abuso sexual infantil, se manifestaron en la mañana de ayer jueves frente al edificio de Tribunales para reclamar justicia para causas que no «avanzan», exigiendo la elevación de las mismas a juicio. «Venimos a reclamar justicia», expresó Reina Enríquez, madre de Pañuelo Amarillo, al Grupo de Medios TVO.

«En mí caso en particular estoy exigiendo que se eleve a juicio mi causa y el de la nueva madre que se sumó ahora a Pañuelos Amarillos; que se les hagan todas las pericias a las nenas ya que hay una de ellas psicológicamente muy mal. Se pide concientización, no más re victimización», precisó Reina.

El motivo, como bien lo señaló, es pedir a la justicia que avance en las causas que involucran a menores víctimas de abuso sexual. Puntualmente ayer, enfocaron el pedido hacia una causa en particular, en donde dos menores habrían sido abusadas por su abuelo.

«La madre hizo la denuncia, pero desapareció la denuncia. Volvió a denunciar, se perdió por arte de magia y desde que empezamos a ayudar y a hacer viral su caso, apareció nuevamente por arte de magia la denuncia», manifestó Reina.

La gravedad de la causa y su lento avance, instó al resto de las madres que integran esta organización, a manifestarse una vez más frente al edificio ubicado sobre San Martín esquina Saavedra.

Según sostuvo Reina, el último movimiento que tuvo dicha causa fue cuando «les llamaron para hacerles pericias», el año pasado. «Por eso estamos acá pidiendo que se muevan las causas. La de ella se está moviendo rápido dentro de todo porque fue el año pasado, yo llevo ocho años y el proceso está en restricción todavía», finalizó.

Compartir

Linkedin Print