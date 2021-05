Paolo Quinteros: “Las chances de quedarme un año más en Regatas son muy altas”

Compartir

Linkedin Print

Paolo Quinteros confesó que no tuvo un buen año basquetbolístico por la filosofía de Lucas Victoriano y que no tuvo el lugar que pretendía. Ante la llegada de Gabriel Piccato quiere revertir esa sensación, arreglar para jugar otro año en Regatas (¿el último?) y armar un equipo competitivo que esté en la lucha.

El escolta Paolo Quinteros vio con buenos ojos el regreso de Gabriel Piccato a Regatas y confirmó sus ganas de seguir jugando acá –fue uno de los pedidos por el entrenador-, mientras disfruta de sus vacaciones en su Colón natal. En diálogo con La Red Deportiva (La Red Corrientes 107.1 MHZ), confesó que la nominación de Piccato como sucesor de Lucas Victoriano “me genera mucha satisfacción, alegría, más que nada por él porque lo considero un grandísimo entrenador. Lo conozco de la época del TNA en La Unión, después lo tuve en Boca y en Regatas donde llegamos a una final, ganamos la Conferencia Norte a San Martín, y en la final fue una pena que el equipo no pudo estar al 100% porque sigo sosteniendo que pudo ser para cualquiera. Su paso por Regatas fue muy bueno y que regrese me pone muy contento”.

Además, explicó qué puede cambiar en la conformación del plantel ya que “Gabi comparte algunos criterios de la filosofía de Lucas (Victoriano) pero es un entrenador al que le gusta un básquet más ordenado, más pensante, no dependiendo tanto de la energía porque –sostengo- que con energía llegás a un cierto punto, después cuando tenés que utilizar la parte mental, la experiencia para los momentos difíciles… la energía queda de lado. Va a cambiar el esquema, es una mezcla de ambas filosofías: un equipo enérgico pero con experiencia para que en los momentos difíciles sepan llevar adelante la situación”.

Justamente, para Quinteros, la falta de experiencia en el plantel le jugó en contra en los últimos playoffs: “el hecho de tener jugadores tan jóvenes, con pocas vivencias en situaciones difíciles, de alta tensión y mucha presión, al carecer de jugadores que pueden descomprimir situaciones, se hace difícil poder pasar un playoff. Se hizo una temporada buena pero cuando llegamos a lo más lindo quizás estuvimos carentes de eso”.

Yendo a sus intenciones y las del flamante entrenador, respondió que se quiere quedar “sin dudas”, y agregó que “había terminado una temporada que no había sido lo que esperaba. Me preparé para otras cosas y no pude tener lo que yo quería. El día que me retire va a ser el día que disfrute, que lo haga disfrutando, y este año no disfruté. El hecho de que Piccato me considere, que quiera que esté en su plantel, que sea una pieza importante, me levante muchísimo el ánimo, me da muchas ganas de continuar más allá que había decidido continuar aunque no sabía a donde porque así no pienso retirarme. Las chances de quedarme un año más son muy altas, después hay que negociar con el club pero ya sé que el entrenador me quiere y que los dirigentes también”.

Luego de confesar que ya habló con Piccato –y que además coincidieron en Colón por estos días-, también admitió que “no pienso terminar mi carrera arrastrándome dentro de la cancha, antes decido retirarme; pero como me siento tan bien físicamente, sé que puedo hacerlo, jamás se me cruzó por la cabeza retirarme, sí otras cosas”.

Ante la repregunta sobre el poco protagonismo que tuvo con Victoriano el último año, Quinteros explicó que “quizás, con la filosofía de él no me sentía cómodo; por momentos entendía que podía estar en cancha más minutos, aportarle mucho más al equipo; también con la sensación que por ahí no tenía la posición para poder hacerlo porque si bien era el capitán muchas veces tampoco me sentía el capitán, muchas cosas. De todas maneras, él era el entrenador, el que manejaba el equipo y yo lo tomo así, hay que respetar las órdenes”.

En otro momento habló de la temporada atípica en la que se desarrolló el torneo “muy raro, muy complicado pero todo lleva un proceso de adaptación y todos pudimos hacerlo de la mejor manera. La Liga fue mejorando durante la marcha, nosotros también”, y espera que se pueda “jugar de local y visitante, que cada equipo pueda jugar ante su gente, pero -viendo que cada vez estamos empeorando en vez de mejorar-, creo que deberíamos ir pensando que puede estar la posibilidad de jugar como lo hicimos que –de todas maneras- lo vamos a tomar mucho mejor porque ya lo hemos vivenciado”.

En el final, tampoco dudó cuando se le preguntó si se debe retener a Tayavek Gallizzi: “sin dudas, va a ser una pieza fundamental dentro del equipo, ojalá se pueda concretar la renovación. Depende de él y de los dirigentes pero para la estructura de Piccato va a ser una pieza fundamental por lo que significa, por lo que le da al equipo”.

Compartir

Linkedin Print