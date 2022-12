Paolo Rocca aseguró que el gasoducto se terminará en junio de 2023

El presidente del Grupo Techint Paolo Rocca aseguró hoy que el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner estará terminado para el 20 de junio de 2023, tal los plazos previstos, lo cual redundará en un ahorro de US$ 2.400 millones para el país en importaciones energéticas.

Rocca ratificó los planes y el cumplimiento del cronograma vigente en el cierre del 21° Seminario ProPymes del grupo que lidera donde estuvo acompañado por el ministro de Economía, Sergio Massa.

El empresario aseguró además que durante 2024 el conglomerado de empresas que comanda realizará inversiones por US$ 1.400 millones, tras haber invertido US$ 1.100 millones durante 2022.

«Vamos a llegar al 20 de junio (de 2023», sostuvo Rocca al abrir el último panel junto al ministro y subrayó que «estos son los procesos que unen».

Rocca señaló que «el cambio en el equilibrio geopolítico y la redefinición de la cadena de valor nos está abriendo caminos», «Argentina puede transformarse en un país en serio de exportación de petróleo desarrollando Vaca Muerta», remarcó.

El presidente de Techint recalcó que «veo en este proyecto un área en la que se puede formar un consenso más allá de la coyuntura. Esta forma de trabajar, uniendo fuerzas y con objetivos compartidos puede construir consensos para transformar el país».

«Si nos unimos podemos transformar la vida de miles y miles de personas», indicó Rocca, quien destacó que ese el «espíritu» de ProPymes.

«Hay 27.000 personas en ProPymes, más 17 mil personas que trabajan en Techint. Son trabajos formales, de nivel, que aseguran movilidad ascendente», remarcó.

Relacionado