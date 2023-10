Paoltroni adelantó que ni Milei ni Villaruel visitarán Formosa por problemas de agenda

El candidato a senador por el partido La Libertad Avanza de Javier Milei en Formosa, Francisco Paoltroni acompañó al primer debate presidencial a Javier Milei. Aseveró que este ganó el debate y adelantó que ni Milei ni Villaroel vendrán a Formosa.

Paoltroni comenzó diciendo: «estuve en la provincia de Santiago del Estero para participar del primer debate presidencial. Estuvimos con todo el equipo del partido, además de varios diputados del NOA».

«Durante la previa y lo que pasó después se vivió un clima muy festivo en el grupo porque son cosas que vamos pasando porque esto genera tensión y nerviosismo y una vez que pasa, no queda más que celebrar», agregó.

Indicó también, «creemos que hay grandes chances en primera vuelta y si así no lo fuera, sin dudas estará en segunda vuelta frente a quien sea, consideramos que él va a ganar, de todas maneras, no hay que apurarse porque la decisión final la tiene el pueblo. Debemos decir que este domingo también voy a estar acompañándolo al debate en Buenos Aires y así vamos cumpliendo con todos los pasos».

Críticas a Massa

«Lo que el ministro de Economía, Sergio Massa diga, no tiene ningún tipo de valor, no es importante y no lo considero. Es una total burla y directamente no lo escucho. En el debate no le presté atención a lo que dijo Massa porque es un mentiroso compulsivo».

Visita de Milei a Formosa

Al respecto señaló que no vendrá porque no le dan los tiempos, «Javier (Milei) hizo una visita a Corrientes como NEA, hará otra visita a Salta como NOA y después están todos concentrados en la provincia de Buenos Aires porque allí se eligen intendentes y es en esa provincia donde más está creciendo La Libertad Avanza con sus candidatos locales, es por ello que se esta reforzando a ese sector donde estuvo más flojo porque mucha gente no creía que tenía posibilidades en ese lugar, ya después con los resultados hay mucha gente entusiasmada con él».

«Hay que decir que tampoco vendrá Victoria Villaruel a Formosa para el 5 de octubre, ella ya vino en varias oportunidades, pero en esta oportunidad no podrá venir a Formosa», acotó.

Asimismo, indicó «cuando chicanean a Milei con que no conoce Argentina, carecen de información porque hasta en los lugares más recónditos LLA sacó buen porcentaje de votos. El de Milei es un voto muy racional porque la gente esta intentando algo distinto, algo nuevo justamente para no tener los mismos problemas de siempre que son traídos por las mismas personas de hace 40 años».

«Si no se plantea una revolución profunda, no vamos a salir más. El único que lo puede hacer es Milei porque no viene enganchado de lo viejo», cerró.