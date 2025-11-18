Paoltroni: «Atentado Contra la Salud Pública» por Mataderos Clandestinos

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h) dialogó telefónicamente con el senador nacional Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso, con inminente regreso al bloque de La Libertad Avanza), quien reveló los detalles de una denuncia gravísima presentada en Comodoro Py contra mataderos clandestinos en la provincia de Formosa.

Denuncia en Comodoro Py: Mataderos Ilegales y Riesgo de Muerte

El senador Paoltroni detalló los alcances de la presentación judicial que, según él, involucra una “convivencia” entre intendentes y el gobernador Gildo Insfrán.

“Bueno, los intendentes en convivencia con el gobernador Insfrán están llevando adelante varios delitos”, afirmó Paoltroni, destacando que “el más grave de todo es el atentado contra la salud pública, habilitando faenas en lugares clandestinos y cobrando un derecho de faena para que ahí opere de manera ilegal”.

El legislador advirtió sobre el peligro sanitario que representan estos lugares: “Todos estos mataderos que están que son focos de grandes contaminaciones y transmisión de enfermedades graves con riesgo de muerte, como es el caso de la tuberculosis que ayer se informó el peor indicador del país lo tiene Formosa”.

Agregó una acusación aún más seria sobre la manipulación de información: “Más allá que aquí también falsifican los certificados en todos fallecimientos por paro cardiorespiratorio cuando causal de muerte en muchos casos son estas enfermedades graves, transmitidas por la carne”.

Múltiples Delitos: Corrupción, Evasión y Abigeato

La denuncia presentada por Paoltroni no se limita solo a la salud pública, sino que abarca un entramado de ilícitos que involucran a gran parte de la dirigencia local.

Atentado contra la Salud Pública: Por la faena y comercialización de carne en lugares sin las debidas normas sanitarias.

Por la faena y comercialización de carne en lugares sin las debidas normas sanitarias. Competencia Desleal: Perjudicando a los frigoríficos que sí cumplen con la ley.

Perjudicando a los frigoríficos que sí cumplen con la ley. Corrupción y Evasión Fiscal: Por el cobro de un “permiso de faena” para operar ilegalmente.

Por el cobro de un para operar ilegalmente. Abuso de Derecho: Al ser utilizados como destino de “animales robados en la provincia” (abigeato).

“Son al menos siete delitos graves que los intendentes están llevando adelante en complicidad con el gobernador”, sentenció el senador.

Situación Judicial y Riesgos Sanitarios Extremos

La causa ya fue sorteada y recayó en el Juzgado Federal N° 3 del Dr. Daniel Rafecas. Paoltroni manifestó que espera la acción inmediata de la justicia: “El de la justicia, como corresponde, librando los oficios y también dándole traslado a la fuerza del orden. La clausura inmediata de todos estos lugares y buscar a los responsables de todos estos delitos”.

El senador remarcó la gravedad de las condiciones de faena, describiéndolas como una “barbaridad sanitaria”: “Ahí se faena entre perros, gatos, ratones, ave de carroña, carancho, buitre, toda una barbaridad sanitaria que se lleva adelante sin medir ningún riesgo con un verdadero desprecio a la vida humana”.

Enumeró las enfermedades con riesgo de vida que se pueden transmitir: “Enfermedades como tuberculosis, triquinosis, bacterias con riesgo de vida como Escherichia coli, salmonela y todas las que transmite la carne, ¿no es cierto?”.

Regreso al Bloque de La Libertad Avanza: Diferencias Superadas

Consultado sobre su reciente regreso al bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Paoltroni confirmó que la decisión final depende de la estrategia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Vamos a esperar a que Patricia Bullrich defina cuál es la estrategia parlamentaria que quiere seguir adelante, si quiere sumarme al bloque o si quiere de conformar un interbloque con nuestro partido que es Libertad, Trabajo y Progreso”, explicó.

Aclaró que su diferencia anterior no fue ideológica, sino con una designación específica: “Mi diferencia fue con el juez Lijo, que era el verdugo de todos los formoseños y de la provincia Formosa y sí nos opusimos vehementemente a esa designación”. Agregó: “El tiempo nos dio la razón, pero el juez Lijo lo propuso el presidente de la nación. Así que hubo una diferencia en su momento”.

Considera que el pasado ya quedó atrás: “De hecho, del momento que me invitan a formar parte nuevamente, creo que eso ya es parte del pasado y de alguna manera un reconocimiento al error de esa designación”.

La presentación judicial en Comodoro Py es un tema “muy interesante” que el periodista de “Exprés En Radio” calificó de “bastante grave”, ya que “se habla directamente de un atentado a la salud pública, lo que dice Paoltroni”. La nota concluyó señalando que “seguramente avanzará la investigación judicial y tendremos más novedades en un futuro no tan lejano”.