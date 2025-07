Paoltroni pidió intervención federal en Formosa: «La República está muerta en la provincia»

En declaraciones al Grupo de Medios TVO, el senador nacional y convencional constituyente Francisco Paoltroni realizó duras críticas al sistema político de la provincia de Formosa, al que calificó como «viciado» y carente de legalidad republicana. En ese marco, anticipó que presentará pruebas ante el Presidente de la Nación y el Congreso para solicitar una intervención federal.

«La República está muerta en la provincia de Formosa. Esto ya lo venimos diciendo hace rato. Está viciada en su sistema republicano y democrático. De esto sobran evidencias», afirmó el legislador.

Paoltroni denunció que existen mecanismos de clientelismo electoral en los procesos de votación:

«Hay muchas personas en la provincia que están secuestradas por este modelo. A quienes no van a votar, los llevan; les dan una entrega al ingresar y otra después del resultado de mesa. Así aseguran que los votos estén ahí. Sobran materiales y evidencias de esto», señaló.

“La única salida es la intervención federal”

Según el senador, el problema estructural del sistema político formoseño no puede resolverse dentro de las instituciones locales.

«La salida no está ni en la Asamblea Constituyente ni en la Legislatura formoseña. La única salida es que se cumpla con la Constitución mediante la intervención federal. El Presidente de la Nación y el Congreso deben asumir su responsabilidad. Si una provincia no cumple con la forma representativa de gobierno, debe ser intervenida. Y eso es lo que se viene para Formosa», sostuvo.

En su análisis, Paoltroni advirtió sobre una dinámica de sucesión dentro del mismo sistema de poder, en referencia al actual gobernador Gildo Insfrán:

«Si Gildo pasa a mejor vida, viene otro del mismo palo y se queda otros 40 años más. Como pasó con Celauro en Clorinda. El pueblo está secuestrado».

También apuntó contra sectores empresariales que, según él, avalan el modelo vigente:

«Esto es avalado por aquellos que ganan más de un millón de pesos por mes, esos empresarios, los pocos privilegiados del sistema».

Llamado a cumplir

con la Constitución

Finalmente, Paoltroni subrayó que su planteo no responde a intereses partidarios, sino al cumplimiento de la Constitución Nacional.

«No pedimos favores, solo que se cumpla con el deber. Juramos respetar y defender la Constitución. Esto no tiene que ver con partidos políticos. Se trata de hacer cumplir la ley».

Con sus declaraciones, el senador vuelve a encender el debate sobre la situación institucional en Formosa y eleva la tensión política al ámbito nacional, al exigir la intervención del Ejecutivo y el Congreso ante lo que califica como un sistema sin garantías democráticas reales.