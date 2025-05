Paoltroni tras el conflicto en El Colorado: «Lo que me hicieron a mí, se lo hacen al pueblo formoseño»

El senador nacional apuntó contra el intendente Mario Brignole y la Policía provincial por impedir el ingreso a la Municipalidad y no recibir notificaciones oficiales durante una cabalgata institucional.

El senador nacional Francisco Paoltroni se refirió a los incidentes registrados el pasado jueves en la ciudad de El Colorado, donde encabezó una cabalgata junto a su equipo como parte de una recorrida institucional por el interior provincial. En diálogo con el Grupo de Medios TVO, cuestionó duramente al intendente local, Mario Brignole, y a la Policía de la provincia, asegurando que en Formosa “ya no hay república”.

“Lo que me hicieron a mí, no me lo hicieron a mí. Se lo hacen al pueblo formoseño”, sostuvo el legislador. Según explicó, la comitiva tenía como propósito entregar personalmente a los intendentes y comisarías una copia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece el fin de la reelección indefinida de autoridades.

“Fuimos con las insignias patrias y en mi carácter de funcionario nacional. Pero el comisario se negó a recibir el escrito. Eso es un incumplimiento de deberes de funcionario público”, denunció.

Paoltroni señaló que no le sorprendió la reacción de las autoridades, ya que, a su criterio, “estos personajes se creen dueños de los pueblos y de la provincia”. Y agregó: “Todo lo han logrado haciendo trampa, apropiándose del Estado y de sus instituciones. La gente se asombra, pero esto es lo que padecen todos los días”.

El senador también fue contundente al referirse al rol de las fuerzas de seguridad: “Estoy seguro de que no queda un comisario que no sea cómplice. No digo los subalternos, porque ellos operan desde el miedo”.

A pesar del conflicto, Paoltroni aseguró que continuará con la cabalgata y el recorrido por las localidades formoseñas. “Estamos haciendo una recorrida pacífica, llevando un fallo judicial, informando a los ciudadanos y a sus autoridades. Pero nos enfrentamos a un aparato que ya no respeta la ley ni la democracia”, concluyó.

Por otra parte, adelantó que este sábado estará presente en la localidad de Pirané, y que en su búnker político se realizarán encuentros semanales con constitucionalistas: “Todos los sábados vamos a invitar a especialistas que nos ayuden a esclarecer qué debe contener nuestra nueva Constitución”.