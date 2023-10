Paoltroni: «Yo no renuncio a ser gobernador de Formosa porque venimos a cambiar la historia»

El senador electo por el partido la Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, visitó el piso de Expres en Radio y habló de diferentes temas entre ellos acerca de lo que será su trabajo a partir del 10 de diciembre. Explicó que no tiene ningún problema en sentarse a hablar con Gildo Insfrán y que viene a trabajar para sacar a los formoseños de la pobreza. Asimismo, indicó que está convencido de que la mayoría de los argentinosvotará por Javier Milei en el balotaje y que no renuncia a ser gobernador de Formosa porque «venimos a cambiar la historia».

Paoltroni, comenzó diciendo: «tras ser electo tuve dos días devolviendo mensajes y llamadas a aquellas personas que me felicitaron por la elección». Al mismo tiempo que explicó que «si Insfrán me convoca para hablar de la provincia, obvio que voy a estar siempre y cuando pongamos sobre la mesa cuales son las cosas que tenemos que hacer para empezar a cambiar la realidad de los formoseños, hay cuestiones que son innegociables por ejemplo la reelección indefinida, hay que volver a los valores de la República en Formosa, tiene que volver la alternancia y la división de poderes».

«Hay que sacar la ley de lemas, es tramposa y desigual, hay que unificar criterios a nivel país en relación a este tema porque no solo lo padecemos acá a esto, hay otras provincias que están con el mismo inconveniente y después la titularización, necesitamos que los formoseños sean propietarios de su casa, su terreno, su campo o su vivienda, si no se empieza por ahí no se puede hablar. Nuestro objetivo es que la gente salga de la pobreza y eso solo será con trabajo y producción», se explayó.

Consultado acerca de si va a incomodar a algún sector de la política, explicó que él no le viene a generar incomodidad a nadie, «yo vengo a trabajar en función de sacar a la gente de la pobreza, y en este tema no podes no estar de acuerdo. El Gobernador no nos puede negar nuestros títulos de propiedad, hasta acá hubo una situación de una oposición cómoda que ni siquiera instaló el problema en Formosa porque nadie hablaba de esto hasta que llegamos nosotros al escenario político».

«Si en Formosa no aterriza el crédito y la inversión no le generaste oportunidades a nadie, esto no le va a servir a nadie y esto yo lo voy a discutir con cualquiera porque lo primero que tiene que darse es el bien común de la gente y la clase política se ha olvidado de uno de los primeros derechos en una república que es el derecho a la propiedad privada», indicó.

Alianza Macri-Milei

En relación al acuerdo entre Macri y Milei explicó «no hablamos aún de acuerdos, han pasado dos elecciones y la gente tuvo la posibilidad de elegir al candidato que mas le gustaba a cada uno, hemos llegado a una final y toda la ciudadanía tiene que decidir entre más de lo mismo o un cambio real. Todos lo que acompañen el cambio real son bienvenidos, no hemos hablado ni de alianza ni acuerdo, solo de un apoyo de dos dirigentes de peso nacional como Bullrich y Macri a la fórmula de Villaruel- Milei».

Referido a la neutralidad de la UCR, Paoltroni dijo «es una aberración hablar de neutralidad, se puede ser neutral si te fuiste a vivir a Miami hace 20 años, pero si sos un trabajador que todos los días tiene que vivir con la inseguridad, con los faltantes y demás problemas que tiene hoy el país. Es una irresponsabilidad decir ser neutrales. Nuestro espacio siempre ha sido aperturista, todos los que se han acercado a participar han sido bienvenidos. A nosotros lo único que nos interesa es el objetivo».

«Además yo hablo con todos los legisladores que aun no hayan culminado su mandato. No tendría problema en hablar con Fernando Carbajal, aunque difiere mucho de los pensamientos que nuestro espacio tiene».

Líderes opositores

Consultado acerca de quien hoy es el líder político en Formosa, explicó que es muy crítico de la clase política de Formosa porque no se concentraron en lo que tenían que hacer. «Si nosotros vamos a encabezar el liderazgo de la oposición va a ser porque eso hemos ganado haciendo lo que hay que hacer. Es la gente la que elección tras elección te va a dar ese lugar. Yo ya estoy trabajando para que Corte Suprema falle sin especulación política. Hay que salir de esa clase de pensamiento que tiene la clase dirigente y mientras tanto nadie se anima a invertir en una provincia de la que un señor se ha hecho dueño, necesitamos este fallo para poder empezar a sacar a los formoseños de la pobreza, no podemos esperar más».

Gerardo González

Consultado acerca del electo diputado nacional por el espacio, expuso «él llevó la candidatura a Primer Diputado y yo a Primer Senador y luego de las elecciones del domingo, salimos los dos electos. Tenemos un dialogo permanente. Creo que acá tenemos la posibilidad de cambiar la historia. Nosotros tenemos representación con Gerardo (González) en las tres cámaras (Cámara de Diputado nacional, provincial y en la de Senadores), esto no es poco».

Señaló que lleva tal dos años haciendo política Hace dos años y que siempre donde estuvo molestó, de todas maneras, reiteró «solo queremos que en Formosa se genere trabajo genuino, el que este de acuerdo con esto bienvenido sea».

«Vamos a enviar dos proyectos de reforma de ley, la 113 y la 1028 para que los formoseños puedan acceder a los títulos de propiedad y personalmente voy a gestionar ante el presidente de la Nación, recursos para salir a mensurar y afrontar gastos que por la condición económica del formoseño no lo podrá afrontar, pero necesitamos los títulos de propiedad, es por acá por donde vamos a esperar».

Acerca del balotaje manifestó «estoy convencido de que la mayoría de los argentinos quieren un cambio real y esto esta representado en Javier Milei. Yo no renuncio a ser gobernador de Formosa porque queremos cambiar la historia, nada más efectivo desde ese lugar, por supuesto que voy a pelear desde el lugar que me toca hoy. Yo no voy a estar tanto tiempo en la cámara de senadores ´porque yo aspiro a ser gobernador de mi provincia».