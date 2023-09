Papu Gómez: «Si no llega una propuesta, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol»

El extremo izquierdo, quien acordó la desvinculación con Sevilla, aún no recibió una oferta que le llame la atención. Admitió que piensa en dejar el fútbol profesional si no llega en un lapso corto de tiempo.

La mayoría de los jugadores que integraron la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022, que regresaron al país con la Copa del Mundo y la medalla de oro, aprovecharon el impulso como catapulta para ingresar a los mejores equipos de Europa. Sin embargo, no todos lograron dar ese salto.

Alejandro Gómez, quien acordó la desvinculación con Sevilla, aún no recibió una propuesta que le llame la atención y confesó que analiza retirarse del fútbol profesional si no llega en un lapso corto de tiempo.

«Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado», admitió el extremo en diálogo con el diario italiano Eco Di Bergamo.

Cabe destacar que el ‘Papu’ quedó con el pase en su poder (2 de septiembre) antes del cierre del mercado. Por lo tanto, el jugador puede fichar con cualquier equipo del mundo que tenga un cupo libre para él.

«Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista. Me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé», mencionó el argentino.

Sobre el lugar donde le gustaría vivir, contó: “Aunque Argentina siempre estará en mi corazón, Europa es donde quiero vivir. Pero una cosa es segura: quiero volver a Bérgamo para sentir el cariño de la afición».

Tres destinos fueron los más interesados en contratar al jugador en junio: Arabia Saudita, Estados Unidos y Argentina. Fuentes ligadas al entorno del vicepresidente xeneize reconocieron que hubo conversaciones fluidas entre las partes y que incluso hubo charlas antes de la Copa del Mundo 2022. El volante argentino podría analizar la posibilidad de desembarcar en el fútbol argentino.

Existe una muy buena relación entre la cabeza del Consejo de Fútbol que permitió que haya un diálogo fluido con el ex futbolista del conjunto andaluz y uno de los referentes de la Selección Argentina que logró los títulos de la Copa América, la Finalissima y el Campeonato del Mundo.

Las conversaciones comenzaron antes del Mundial, se intensificaron luego de la hazaña en Qatar. Por otra parte, el futbolista no ve con malos ojos volver a la liga argentina a partir de este sondeo. Desde lo económico no se está tan lejos con el jugador. Desde el entorno familiar no existe plena seguridad en volver al país, pero con ciertas condiciones esta postura, tan importante para cada futbolista, podría revertirse.

