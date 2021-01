Para Adrián Malgarini, “el gobernador Gildo Insfrán solo persigue un fin electoral”

Compartir

El diputado provincial Adrián Malgarini, a través de un comunicado afirmo que “el Gobernador de la Provincia declaró hace unos días, textualmente, “no me importa perder una elección si tengo que salvar la vida de un formoseño”. Esta afirmación es un acto de absoluto voluntarismo y solo persigue un fin electoral, ya que pretende mostrarse con una supuesta fortaleza y amor por su pueblo, cosa que no existe en la realidad. Las muertes en nuestra Provincia se producen diariamente y por distintas razones”, sintetizo el legislador.

Además dijo que “si el Gobierno quisiera evitar la muerte de nuestros comprovincianos debería asignar partidas importantes en el área de la salud, educación, mejoramiento de la aparatología y provisión de medicamentos adecuados y suficientes en los centros de salud del interior de la provincia, proveer ambulancias equipadas adecuadamente, capacitar al personal de sanidad y agentes sanitarios, ampliar partidas presupuestarias para mejorar la calidad y cantidad de alimentos en comedores, controlar a las asociaciones civiles que reciben mucho dinero del Estado Nacional para los merenderos que se convirtieron en una agencia de colocación laboral para los acomodados o punteros políticos y no cumplen con su finalidad”.

“Mucho nos gustaría conocer alguna estadística oficial sobre las muertes que se producen por desnutrición infantil, embarazos adolescentes, consumo de estupefacientes y suicidios en especial en poblaciones jóvenes donde la falta de trabajo o la ausencia de proyectos de vida producen frustraciones que derivan en situaciones trágicas que se ocultan”, solicitó Malgarini.

“Si tuviéramos la información adecuada y suficiente podríamos demostrar que su afirmación señalada es solo un acto de demagogia, ya que la cantidad de muertes es altísima y se producen por decisiones erróneas en el ejercicio de la administración del Estado Provincial. Si no fuera así no se entiende cómo aún hay zonas o poblaciones que no tienen energía eléctrica o AGUA apta para el consumo humano. Finalmente es necesario señalar que el pueblo espera del Gobernador la seriedad que debería tener en estas circunstancias tan graves. Se advierte sin embargo cierto grado de desconocimiento y una extraña actitud de negación de una realidad que le explota en la cara día a día”, finalizó.

