Para alimentar a sus hijos, grupo de madres busca comida en contenedores de basura

Un grupo de madres que habita en la zona baja del barrio Villa Hermosa de esta ciudad, todos los días sale a recorrer contenedores del sector en busca de alimentos que puedan rescatar como también frutas, verduras, elementos de higiene y todo lo que hallen y necesiten, incluso si están vencidos.

En ese marco el Grupo de Medios TVO dialogó con algunas de ellas quienes relataron lo difícil que se les hace aguantar el día a día ante esta pandemia que les impide trabajar y como no reciben ningún tipo de ayuda, en la desesperación por alimentar a sus hijos, ya que son madres solteras, salen a recorrer contenedores y así van rescatando lo que encuentran para llevar a sus casas.

«Nosotras vamos buscando qué podemos comer, qué podemos sacar de los contenedores, esta vez por ejemplo hay muchas cosas, pero nadie nos avisó que iban a venir a tirar, cuando llegamos ya estaba todo tirado, sucio, igual vinimos a sacar lo que podemos, la Policía no nos deja buscar ni sacar, no podemos hacer nada tenemos hijos y necesitamos por eso vinimos a sacar esto», dijo una de las mujeres.

«Encontramos verduras, fideos, leche, azúcar, de todo y lo que podemos vamos recuperando y lavamos bien para consumir. Sacamos directamente de la basura porque nadie nos avisa que van a tirar basura, nosotros venimos a rebuscarnos como dicen que no podemos sacar de la basura, pero tampoco tenemos que comer y venimos a hacer esto, nos metemos, nos ensuciamos y así procuramos para salir adelante ya que nadie nos ayuda, contenedor que vemos lo revisamos y si nos corre la Policía nos vamos», acotó.

«En mi caso no puedo trabajar por la cuarentena, no puedo salir a hacer nada, no tengo ayuda del padre de mis hijos ni de nadie más, sola tengo que mantener mis hijos como puedo entonces nos rebuscamos como podemos», expresó.

«Ahora encontré leche que pueden tomar, mayonesa, también manzanas que están en buen estado, no están podridas, en esta situación no nos fijamos si están vencidas o no, tenemos que darles a nuestros hijos de comer porque ellos no entienden que no hay, tenemos que darles como sea, son criaturas», lamentó.

Asimismo otra mujer contó que «también hago lo mismo, revisamos todo, encontramos leche, azúcar, yerba, pañales, papel higiénico, ahora llevamos creolina por los bichos porque estamos en la parte del monte, alcohol eng gel que nadie nos quiso dar vinimos y encontramos en la basura, también algo de fruta, manzana, de todo un poco encontramos».

«La mayoría de las que estamos buscando vivimos en la parte baja del Villa Hermosa, la zona inundada, en el día salimos a recorrer toda la avenida a ver qué encontramos para darles de comer a nuestros hijos. Las cosas que encontramos nos duran como mucho 2 días, yo tengo 5 hijos y ellos no saben esperar, por más que uno les diga que no ellos insisten y no tenemos ayuda de nadie por eso salimos a rebuscarnos como podemos», expresó.

En ese marco contó que la mercadería o todo lo que van rescatando se reparten entre todas. «Nos repartimos entre todas las que buscamos, hay bolsas de pañales, de alimento, hay de todo pero viene la Policía a corrernos, no nos dejan trabajar ni hacer nada, ninguna vino a robar, estamos rebuscándonos por nuestros hijos porque nadie nos ayuda».

Acotó que cada vez que llegan los efectivos, «nos sacan todo lo que juntamos y ahí nos vamos con las manos vacías a nuestras casas, desde temprano ya andamos buscando, nos quedamos a ver si nos pueden dar algunas cosas más como la bolsa de pañales que tiraron por acá, yo tengo una nena de 2 años que es de bajo peso, es prematura y nació con 950 gramos entonces para ella necesito todo, en este momento no tengo nada y en cualquier momento va a terminar internada porque yo no tengo nada para darle de comer».

Sobre si tiene algún plan social o algún otro beneficio contó que «yo accedí al bono, pero solo 7 mil pesos me dieron que no me alcanzó para nada, no tengo ayuda de nadie, tengo 5 chiquitos, soy soltera y con mi nena de bajo peso es peor, ella cada tanto cae internada por falta de alimento, porque yo no puedo salir a trabajar».

«Somos varias en la misma situación, aparte de nosotras que venimos a buscar hay más personas, en el barrio hay mucha necesidad, deberían ir a ver, en el contenedor estamos 7 familias pero hay más», finalizó.

Para quienes deseen ayudar dejaron un número de contacto que es 3704-574550 «nos pueden ayudar con mercadería, pañal, ropa, frazada, con lo que tengan será bienvenido al barrio Villa Hermosa».