Para Amarilla, el discurso de Insfrán fue “soberbio, con ausencia absoluta de autocrítica”

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla, se refirió al discurso del gobernador Gildo Insfrán ante la Honorable Legislatura de la provincia y aseguró que se trató de un “discurso soberbio, con pocas concreciones para mostrar y ausencia absoluta de autocrítica sobre las violaciones de derechos humanos cometidos en el territorio formoseño en el marco de la pandemia”.

“Ha sido un discurso absolutamente vacío, sin contenido, habló de superávit, pero olvida que lo logra sosteniendo los peores sueldos estatales del país. Insfrán está en el poder desde hace un cuarto de siglo, pero la culpa la sigue teniendo Mauricio Macri que estuvo cuatro años; es ridículo”, sostuvo el legislador provincial.

Amarilla afirmó además que “el gobierno provincial anunció un superávit de más de 900 millones de pesos y si a dicha cifra la hubiera invertido para poner en óptimas condiciones sanitarias las escuelas de Formosa Capital y Clorinda, trabajando de diciembre del 2020 a fines de febrero de 2021, hoy podríamos hablar de clases presenciales para los alumnos y docentes y no de clases virtuales que es un retroceso enorme para toda la comunidad educativa”.

“Insfrán en todo momento habló de los éxitos de su política sanitaria y atacó a quienes hemos puesto el acento en la adopción de medidas que permitan obtener buenos resultados, pero sin pisotear derechos humanos y esto no lo dijimos solo nosotros, lo dijeron los jueces federales, las cámaras de apelaciones, la de Casación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Amnistía Internacional, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a cargo de Michelle Bachelet y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, enumeró y aseguró que “frente a la contundencia de estos organismos lo que esperamos del Gobernador es un baño de humildad y que pida perdón”.

Seguidamente, el legislador provincial señaló que “Insfrán también habló sobre la producción, de que en el 2020 se sembraron ciento sesenta mil hectáreas en la provincia y en relación a esto y aun tomando como cierta la afirmación, seguimos siendo una de las provincias que más ha retrocedido en las últimas décadas. Es insignificante frente al potencial productivo en cuanto a áreas de siembra o aptitud para cultivo que tiene la provincia. Deberíamos hablar después de casi tres décadas de gobierno de al menos quinientas mil hectáreas sembradas. Una vez más debo afirmar que no hay un plan productivo en la gestión de Insfrán”.

Por último, Amarilla remarcó que el Gobernador “no hizo referencia alguna respecto a los aumentos otorgados a los estatales durante el año 2020 donde los trabajadores perdieron como nunca respecto a la inflación en general y respecto del costo de la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de 12 a 17 puntos respectivamente, esto pudo hacerlo el gobierno con el silencio cómplice de la mayor parte de los gremios estatales”.

