Para analistas, la recuperación del empleo será una de las claves en 2021

El consumo será determinante para la eventual recuperación de la economía en 2021. Pero una inflación que se acelera y la reducción proyectada del gasto público limitan su capacidad de expansión. Las familias dependen de sumar nuevos ingresos para recomponer su poder adquisitivo en la pospandemia. La clave es ver cuántos empleos perdidos se recuperan..

Un informe elaborado por Analytica señala que la fuerte destrucción de puestos de trabajo durante la pandemia es la principal causante de la pérdida de poder adquisitivo de las familias, incluso más que la inflación (en el segundo trimestre ubica la tasa de desempleo en 13%).

Sin embargo, el estudio sostiene que “por la excepcionalidad del aislamiento, la metodología que se usa para su cálculo hace que la desocupación real se haya subestimado fuertemente”.

Por caso, el porcentaje es similar al de 2004, cuando la economía crecía a tasas aceleradas. Sucede que la tasa de actividad, cayó 9 puntos porcentuales, o sea que 2,5 millones de personas dejaron de considerarse para el cálculo de la tasa de desempleo. Eso se debe a que a la fecha de la encuesta no trabajaban y tampoco estaban buscando un empleo, lo que en muchos casos se explica por las restricciones a la movilidad.

Por este motivo, desde Analytica proyectan para fin de año un salto en la desocupación hasta niveles del 20%, considerando una mayor tasa de actividad por las menores restricciones a la circulación y la leve recuperación que se evidencia en la economía.

En 2021, considerando que el Gobierno siga optando por la estrategia de “empujar con la barriga”, sin resolver los problemas de fondo, la economía seguirá en un sendero muy inestable. Con un PBI similar al de 2007, se podrían llegar a recuperar 1,5 millones de puestos de trabajo, de los 4 millones perdidos en el segundo trimestre de este año. Su distribución será equitativa a lo largo del año, 810.000 nuevos empleos durante el primer semestre, y 690.000 en el segundo. Como resultado, la tasa de desempleo bajaría al 17%.

Cabe destacar que más del 70% de la pérdida de puestos de 2020 se dio en rubros como la construcción, comercio y gastronomía; un 20% en el sector de finanzas, información y comunicación, y administración; y un 9% en la industria, mientras el agro no tuvo cambios considerables. Los primeros son los sectores que más rápido reaccionan a los cambios de ciclo económico y, por ende, donde se recuperará de forma veloz el empleo.

Este mayor dinamismo proyectado en el mercado del trabajo permitiría que en 2021 se vuelquen $366.000 millones más al consumo. “Principalmente, porque se dará en actividades cuyos trabajadores pertenecen en su gran mayoría a familias sin capacidad de ahorro, en particular en un escenario de caída del salario real y aceleración inflacionaria”, concluye el análisis.

