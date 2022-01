Para Barros Schelotto, DT de Paraguay, solo sirve ganar ante Uruguay

Compartir

Guillermo Barros Schelotto, entrenador del seleccionado paraguayo, admitió este martes que la situación del equipo es «difícil» y que en el próximo partido en casa ante Uruguay solo sirve ganar.

«Es una situación difícil pero creo en el jugador paraguayo. Dependemos de un triunfo y de otros resultados pero mantenemos la ilusión de ir al Mundial», expresó el «Mellizo» en conferencia de prensa.

Por la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas, Paraguay recibirá a Uruguay en el estadio La Nueva Olla de Asunción con un aforo del 80%.

La Albirroja ocupa el noveno puesto con 13 puntos y necesita la victoria para seguir con chances de pelear por un lugar en Qatar 2022.

El cuerpo técnico argentino asumió en la pasada doble fecha con una derrota ante Chile (1-0) en Asunción y un empate sin goles ante Colombia.

Para afrontar estos dos partidos, el ex DT de Boca Juniors no contará con jugadores importantes por lesión como Celso Ortiz, Omar Alderete, Andrés Cubas y Alejandro Romero Gamarra y tampoco con Jesús Medina, quien no fue cedido por CSKA Moscú.

Además, el defensor Fabián Balbuena debe cumplir una fecha de suspensión y recién podrá jugar contra Brasil, como visitante en Belo Horizonte.

Una de las decisiones más fuertes que tomó el «Mellizo» fue mudar la localía del Defensores del Chaco a la Nueva Olla pero intentó quitarle importancia a la polémica.

«La selección es de todos. Ahora nos viene bien un cambio pero en el futuro le tocará a otros estadios», remarcó el sucesor de Eduardo Berizzo en el cargo.

