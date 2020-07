Para Branchi, si las escuelas se ponen en condiciones “sí se puede volver a clases”

Compartir

Luis Branchi, secretario general de ADF, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que si las escuelas de Formosa se ponen en condiciones, sí sería posible un regreso a clases, al igual que se está analizando en otras ocho provincias más.

“Todavía no es una determinación fija el regreso, es una de las posibilidades ir viendo las secuencias que se van a hacer y las condiciones en las que se van a hacer, esto forma parte del protocolo que aprobó el Consejo Federal y que desde CTERA estamos pidiendo que sea tratado en paritarias para que podamos discutir en todas y cada una de las provincias las condiciones de este posible inicio”, expresó.

Reconoció en ese sentido que para un hipotético comienzo “se deben dar todas las condiciones sanitarias que pongan las autoridades de salud, distanciamiento, forma de mantener la limpieza, los productos necesarios y el personal para la limpieza y desinfección de las escuelas. Nosotros sabemos que dentro del protocolo necesario se deben hacer cargo de la limpieza, mantenimiento, desinfección y sistema sanitario”.

Asimismo aseguró que “si se proveen de esas cosas sí están en condiciones de volver las clases, hay que ver en qué esquema se va a volver, si se va a atender a la mitad de los chicos de una forma, a los otros de otra forma y así, todavía no es una cuestión, hasta el propio ministro de Educación de Formosa dijo que aún no está determinado esto”

Para finalizar, se refirió a si agosto es un mes en el que es posible regresar, “en forma normal más que seguro que no, se puede llegar a ir avanzando en algunas escuelas, ojalá que den resultados las vacunas que se están probando para combatir esta pandemia, ojalá que dé resultado el control de la misma porque es muy necesario que se normalice no solo el sistema escolar sino que todo el sistema de vida”.