Para Cáceres la creación del Banco de Tierras Municipal:”es un gran beneficio para los vecinos”

El concejal justicialista Fabián Cáceres visitó el piso de “Expres en Radio” donde explicó cómo se va a desarrollar el Banco de Tierras Municipal, proyecto aprobado por unanimidad durante la última sesión del HCD. Aseguró que el mismo “busca reordenar el uso del suelo y las tierras que son propiedad del municipio que están con algunas irregularidades” y será “un gran beneficio para los vecinos”.

“En la última sesión hubo tonos elevados en los discursos de los concejales, pero el tema central que al vecino le interesa no es la pelea interna entre un bloque y el otro, es la aprobación del proyecto de ordenanza que vino desde el ejecutivo municipal, que el intendente Jofré desde el año 2015 cuando recorría los barrios anunciaba y decía que quería aportar en la regularización de las tierras de dominio municipal con la creación de un Banco de Tierras. Este proyecto fue muy trabajado por el ejecutivo, lo envió al Concejo Deliberante y el miércoles se convirtió en ordenanza”, comenzó diciendo el edil.

A su vez contó que “la ordenanza de la creación del banco de tierra establece regular todo lo que hace a los inmuebles, y al uso de cambio de suelo de los inmuebles dentro de ejido por lo que tiene distintas funciones, la primera es la creación de un registro, donde van a estar todas las tierras y propiedades del municipio ya sea ocupadas y no ocupadas, dentro de ese registro se va a diferenciar la que están ocupadas para darle la regulación legal que todo vecino necesita porque hay muchos que dicen que están en un terreno fiscal y quieren pagar, por lo que a partir de ahora se les va a dar la regulación que ese vecino necesita para que pueda ser titular del terreno”.

“Y las tierras que no están ocupadas van a formar parte de lo que es la oferta que va a tener el municipio, porque a la vez se va a formar un registro de postulantes donde los vecinos se van a poder inscribir cumpliendo los requisitos que establece la norma para poder ser futuros adjudicatarios de estas tierras que van a formar parte del Banco de tierras”, añadió.

Asimismo aseguró que con este proyecto “se busca reordenar todo lo que es el uso del suelo y las tierras propiedad del municipio que están con algunas irregularidades”.

“Esto tiene un plazo administrativo. El miércoles se convirtió en ordenanza después tiene que promulgar el intendente Jorge Jofré, se publica en el boletín oficial de la Municipalidad de Formosa y después se reglamenta por el órgano de aplicación que es el Ejecutivo Municipal”, detalló.

Al mismo tiempo explicó que “la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales tiene que hacer primero el relevamiento de todas las tierras propiedad del municipio que están dentro del régimen municipal”.

Cáceres recordó que en el año 2016 “con la aprobación del ejido municipal, muchas tierras pasaron al ámbito del ejido y son propiedad del municipio, por lo que la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales en primer lugar tiene que hacer el registro de todas las tierras de la ciudad, es decir poner las que son del municipio públicas o privadas, una vez que tengan ese registro se va a empezar a trabajar en lo que es el registro de futuros postulantes”.

Para que la persona pueda adquirir el terreno la ordenanza establece requisitos específicos para poder inscribirse. Estos son: no tener certificado negativo del registro de la propiedad inmueble, no haber sido adjudicatario de vivienda del IPV, no ser adjudicatario de un módulo habitacional y no poseer terreno. “Esto son requisitos excluyentes. Esto es exclusivamente para los vecinos de la ciudad que no tienen ningún inmueble a su nombre y que ahora van a poder inscribirse una ves que se empiece a trabajar”, contó.

Aseguró que “esto va a llevar tiempo pero a partir de que se publique en el boletín oficial todos los organismos de la municipalidad se van a poner a trabajar, pero primero hay que identificar todas las tierras”.

El Concejal justicialista señaló que “desde que asumió el intendente Jofré todo aquellos vecinos que se encontraban habitando en un terreno propiedad del municipio y solicitaron la regularización de sus tierras, se trabajó para regularizar su situación, y darle la seguridad jurídica que todos necesitan, y automáticamente se entregaron muchos decretos de adjudicación en venta de varios terrenos propiedad del municipio”.

“Los lugares donde ya están habitados van a formar parte de este Banco de Tierra y se les va a regularizar mucho más rápido el tramite administrativo para que estos vecinos regularicen su situación y es lo que buscar todo vecinos, tener esa seguridad jurídica plena de decir esta casa es mía”, finalizó.

Por último aclaró que “esto es una ordenanza y tiene plena vigencia. Esto es un beneficio para los vecinos, y van a seguir trabajando en este proyecto que realmente es progresivo para la ciudad”.