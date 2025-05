Para Cavallo, el BCRA no debería esperar que el dólar llegue a $1.000 para comprar reservas y bajar la inflación

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo se sumó al debate sobre el nuevo esquema de flotación cambiaria y planteó la necesidad del Gobierno de comenzar a acumular reservas antes de que el tipo de cambio toque la banda inferior de fluctuación en torno de los $1.000 ya que “ayudará a sostener la desinflación”.

Cavallo señaló en su último posteo en su blog personal en el que vuelca sus pensamientos sobre la marcha de la economía que “luego de haber eliminado restricciones para el acceso al mercado cambiario oficial de las personas humanas y haber abandonado el crawling peg para ir a una flotación entre bandas, la compra de reservas, aun cuando el tipo de cambio no caiga al piso de la banda, lejos de complicar el proceso de desinflación, ayudará a consolidarlo».

La discusión tomó fuerza en las últimas semanas luego de la puesta en marcha de la fase 3 del plan económico que incluyó el desarme de la mayor parte del cepo cambiario y un régimen de flotación entre bandas, luego de haber llegado a un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional que otorgó al Tesoro un desembolso inicial de USD 12.000 millones para reforzar las reservas en el momento del inicio del nuevo esquema.

En ese sentido, el ex jefe del Palacio de Hacienda y ex presidente del Banco Central apuntó que “para poder avanzar hacia un régimen monetario de competencia de monedas a la peruana, (ojalá sea lo que el ministro de economía ha anunciado para dentro de pocas semanas), será fundamental que se terminen de eliminar las restricciones cambiarias que aún afectan a las empresas y que todavía significan represión financiera”. Perú es uno de los modelos de competencia de monedas que el FMI recomendó para la Argentina en su último informe técnico.

Cavallo consideró positivo que el Gobierno haya establecido un tope de flotación en $1.400 para evitar una escalada cambiaria y citó argumentos esgrimidos por Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de este gobierno y quien formó parte de su gabinete durante la Convertibilidad. “Las bandas de flotación cumplen la función de acotar el efecto desestabilizador que pueden tener esos acontecimientos, sobre todo los que empujen la expectativa de devaluación hacia arriba”, definió.

En ese sentido, aseguró que no sería positivo que el dólar tienda hacia la parte baja de la banda de flotación. “Lo que es muy poco probable es que el tipo de cambio en el mercado oficial, mientras siga restringida la participación de las empresas y esté abierta la posibilidad de una liberalización total en un plazo corto, digamos de un año, pueda bajar al piso inferior de la banda. Además, no sería deseable porque acentuaría la sospecha de una exagerada apreciación del tipo de cambio real, con efectos negativos sobre la competitividad de las exportaciones”, cuestionó.

Cavallo destacó que el acuerdo con el FMI contempla la posibilidad de que el BCRA compre reservas aún si el tipo de cambio no está en el piso de flotación, algo que consideró “consistente” con la meta de acumulación de reservas, una exigencia que estimó en “cerca de 4 mil millones para junio y de 8 mil millones para diciembre”.

Para el ex ministro, la reticencia del Gobierno a acumular reservas si el dólar no toca el piso de flotación “se fundamenta en que la compra de reservas significa emisión monetaria y si se hiciera mientras el tipo de cambio está dentro de la banda, esa intervención contribuiría, según el razonamiento del Banco Central, a aumentar la tasa de inflación”, algo que se daría por dos motivos: “empujaría el tipo de cambio hacia arriba aumentando el riesgo de traslado a precios y por el otro agregaría oferta de pesos a la economía”.

“Este razonamiento no es estrictamente correcto, porque la compra de reservas seguramente ayudaría a que se reduzca la tasa de riesgo país y la emisión monetaria ayudaría a la re-monetización de la economía, fenómeno que contribuiría a reforzar el crecimiento del PBI. La desinflación aumenta la demanda de dinero y si se quiere evitar una suba de la tasa real de interés es necesario permitir que aumente la oferta de dinero. A ese proceso se lo llama ‘re-monetización’”, apuntó Cavallo.

“Algunos funcionarios sostienen que la re-monetización se logrará pagando deuda en pesos con emisión. Pero es mucho más razonable re-monetizar comprando reservas”, agregó.