Para Cesar Lazzarini la nueva Ley de Alquileres “va a contramano de la realidad”

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Cesar Lazzarini de la Inmobiliaria Lazzarini y Lazzarini, consideró que la ley de alquileres “va a contramano de la realidad”. También confió que “locales comerciales devuelven los alquileres”, mientras que “los hogares mantienen su nivel de pago”.

Primero al referirse al panorama del sector inmobiliario comentó, por un lado, que “la morosidad de las personas gracias a Dios no ha ocurrido, lo que si se nota es que hay mucha gente que no ha podido pagar los locales comerciales, aquí se nota una caída, ya que está a la vista la gran cantidad de negocios que cerraron en esta crisis sanitaria”.

“En lo que tiene que ver con alquileres de viviendas se volvió a activar inclusive aún con la nueva ley de alquileres que también influyó bastante en algunos ítems”, dijo, aclarando que en esta situación de mucha inflación “la ley va a contramano de la realidad, porque estipula solo una actualización anual”.

Al ser consultado por una cifra de locales que se “devolvieron” desde que empezó el aislamiento por la pandemia respondió: “el incremento de locales comerciales vacíos, respecto al año anterior llega al 30%, es bastante alto; evidentemente de acuerdo al rubro no cierran los números para poder mantener empleados, etcétera y deben bajar sus persianas”.

Precios

“Siguen acompañando los incrementos a la inflación, en este momento los aumentos se pensaron en un 40% respecto al año pasado”.

Ventas de inmuebles

“El comercio de las viviendas que se venden solo de contado está dolarizado desde hace tiempo, entonces los vaivenes económicos afectan y mucho porque no es fácil acceder a una moneda fuerte como el dólar. La gente se refugia en esto para resguardar su economía; las ventas son afectadas directamente cuando hay un descalabro económico como lo hubo hace poco”, expuso Lazzarini.

“El mal manejo que hacen en la economía afecta indudablemente al sector inmobiliario; ahora veremos si el Procrear ayuda a la actividad”, cerró.