Para cobrar el 20 % acumulado: ANSES recuerda la presentación de la Libreta AUH 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que ya se encuentra habilitada la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al año 2025.

Este trámite permite a las familias acreditar los controles de salud, el cumplimiento del esquema de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes a cargo. Una vez realizada la presentación, los titulares acceden al 20% acumulado durante 2024, que se liquida de manera complementaria.

La fecha límite para la entrega de la Libreta es el 31 de diciembre de 2025 y puede efectuarse en forma digital a través de la página web de mi ANSES o mediante la aplicación oficial.

Desde el organismo remarcaron que el formulario generado en la web es el único válido para completar el trámite en línea. Una vez impreso y certificado por la escuela o el centro de salud correspondiente, debe subirse nuevamente a la plataforma en formato digital.

Paso a paso para presentar la

Libreta AUH 2025

Ingreso a mi ANSES: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Consulta de datos: en la sección Hijos > Libreta AUH, verificar la información de los menores o personas a cargo.

Generación del formulario: si falta completar algún dato de salud, educación o vacunación, seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o recibirla por correo electrónico.

Certificación: imprimir el formulario (en una sola hoja, con buena calidad) y presentarlo en la escuela o centro de salud para su firma.

Carga digital: sacar una foto clara del formulario completo (en formato JPG, menor a 3 MB, con las cuatro esquinas visibles) y subirla en mi ANSES > Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.

Confirmación: el trámite finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que valida la presentación.

Con esta gestión, ANSES busca garantizar que los niños y adolescentes accedan a sus derechos básicos en salud y educación, al mismo tiempo que se efectiviza el pago del complemento retenido de la Asignación Universal por Hijo.