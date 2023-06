Para conmemorar su día, integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios 111 realizaron exhibición en la plaza de la Nueva Formosa

Hoy se conmemoró el Día Nacional de los Bomberos Voluntarios, fecha que hace referencia a lo sucedido en el año 1884 donde, al no contar con bomberos, vecinos del barrio La Boca -Buenos Aires- se autoconvocaron para sofocar un incendio en las viviendas de la zona. Para recordar tan importante fecha, el grupo de personal operativo del Cuartel de Bomberos Voluntarios 111 llevó adelante en la plaza del barrio La Nueva Formosa una exhibición de equipamientos y charlas a los vecinos.

Mariano Recalde, encargado del grupo de personal de dicho Cuerpo, comentó al Grupo de Medios TVO que actualmente cuentan con 17 integrantes, 10 en la parte administrativa y el resto en la parte operativa que está integrada por “personal activo de las fuerzas de seguridad y retirados del servicio penitenciario federal quienes asisten con la experiencia y equipamientos”.

Cabe decir que el Cuartel en formación abarca la zona Sur de la ciudad, es decir, los barrios La Nueva Formosa, La Nueva Italia, Lote 110 y 111, zona del Aeropuerto y Villa del Carmen.

“En este último tiempo, justamente como actividad propia de este proceso de formación aparte de la capacitación mensual que venimos llevando a cabo se intervino como asistencia a Defensa Civil por las tormentas que se registraron, y también en colaboración con la Dirección de Emergencia de la Municipalidad capitalina estuvimos en los eventos que se realizaron en el paseo Ferroviario”, comentó Recalde al referirse a las tareas que vienen desarrollando.

“Tenemos equipo y personal idóneo para intervenir en diversas situaciones, inclusive contamos con personal para intervención ante intentos de suicidios, toma de rehenes y mediación de conflictos”, confió Recalde.

Cuando se le preguntó sobre su metodología de trabajo, respondió: “tenemos personal que vive en diferentes barrios de la ciudad, y cuando hay una situación se convoca de acuerdo a la cercanía, osino tenemos un grupo de WhatsApp donde se informa la situación para ver quién puede asistir”.

“En el protocolo de actuación no necesariamente la persona que llega puede volcarse a intervenir de lleno, el inicio del protocolo es acercase al lugar, identificar el riesgo, y hacer los llamados al personal pertinente ya sea Policía, fuerzas de seguridad o Sipec”, aseveró

Consultado por si cuentan con un espacio físico propio, expresó que en la zona tienen un domicilio particular donde guardan los equipos para rápida intervención y que “estamos a la espera de toda la infraestructura y demás, ya tuvimos contacto con funcionarios del Gobierno para ingresar al sistema el proyecto”.

“Somos el segundo grupo de Bomberos Voluntarios en Formosa, el primero se encuentra en Circuito Cinco. Nuestra conformación es muy necesaria porque realmente existe una gran demanda de territorio a cubrir y por eso es importante cerrar el trámite para habilitar este Cuartel que se encuentra en formación ya que no debemos olvidar que se viene el Corredor Vial donde la obra está bastante avanzada, y tenemos también el tránsito de material peligroso como combustible, toxico y químico con Dioxitek y el litio, además de la obra del gasoducto. Es importante no esperar a que surjan problemas de gran magnitud para recordarnos que hacen falta los bomberos”, culminó Marino Recalde.

El proyecto

El Cuartel de Bomberos Voluntarios 111 nació hace tres años atrás para dar respuestas a la zona sur de la ciudad; si bien la organización aún no cuenta con un lugar propio, si poseen el equipamiento y personal altamente capacitado para intervenir en diferentes siniestros o bien brindar apoyo. Se trata de una actividad de voluntariado y altruista.

El proyecto es bastante “amplio” ya que además de tener el Cuartel de Bomberos Voluntarios se busca contar con oficinas que funcionarán como centro de formación para los brigadistas y jóvenes que tienen la intención de seguir con una formación académica extendiéndoles un título terciario a través de convenios con la Universidad Tecnológica Nacional y la Asociación de profesionales de las especialidades de Higiene, Seguridad laboral y Medio Ambiente (APHISEMA).