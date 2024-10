Para Diego Herrera, el llamado a reforma es «inconstitucional»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio el concejal capitalino de la UCR, Diego Herrera quien se refirió a la reforma de la Constitución provincial e indicó que el llamado es “inconstitucional” porque “hay que decir cuáles artículos se van a modificar, y no pueden decir todos porque hay algunos que son imposibles”.

“Para nosotros está claro que esto es una movida del gobernador Gildo Insfrán porque sabe que la Corte va a sacar un fallo que va a poner fin a la reelección indefinida o ya está presumiendo que eso va a ser así y la Reforma Constitucional va a ir por el lado de tratar de seguir en el poder de alguna manera esquivando ese fallo”, comenzó diciendo Herrera y agregó que “si la Corte no hubiese movido los expedientes, no existiera la posibilidad de un fallo inminente, no creo que Insfrán buscaría reformar nada”.

“La gente hoy por hoy está muy preocupada por su bolsillo, si bien es cierto que hay una estabilidad de precios en algunas cosas en otras no, la verdad es que el salario no alcanza. Lo que hay que entender es que esta Reforma tiene un solo camino que es asegurar al Gobernador que siga por un período más al cargo del Ejecutivo y obviamente esquivar el fallo de la Corte, la gente tiene que entender que solamente se busca la continuidad en el poder por parte de Insfrán”, agregó el legislador comunal.

Recordó además que “las reformas constitucionales que tuvimos en Formosa fueron con el único objetivo de que el Gobernador siga en el poder. El foco y lo principal es que se siga eternizando en el poder”.

Consultado por el hecho de que la oposición “siempre pidió la reforma” respondió que “se trata de un pedido concreto sobre la reforma de un artículo específico de la Constitución, ahora, hacen un llamado a reformarla completa, no dicen cuáles”.

Asimismo consideró el mismo que el llamado a reforma es “inconstitucional” porque “cuando se hace el llamado conforme a lo que dice nuestra Constitución por más que diga que se puede reformar todo o en partes pide que indiques cuáles son los artículos que vas a reformar. Ellos pusieron del 1 al 189, pero claramente eso no es una expresión taxativa del artículo porque dicen que bajo el principio representativo y republicano piensan reformar todos los artículos, siendo que hay algunos que no se pueden, entonces viene con trampa esto, para mi es una indicación genérica no cumple con el texto constitucional porque hay decir cuáles se modificarán”.

Agregó también que cualquier reforma constitucional tiene que ser seria, es decir, “no se puede meter el lunes un proyecto para aprobarlo el jueves. Esto no es cualquier cosa, marca el funcionamiento y lineamiento de la provincia no se puede hacer a las disparadas”.

“No solamente no sabemos qué es lo que se quiere reformar porque no lo dicen, y tampoco cómo, entonces considero que no es una reforma seria que uno pueda acompañar”, acotó el concejal radical.

Decisión de la gente

“La gente va a elegir los convencionales por eso es muy importante el cómo nosotros expresemos la importancia de esto. Para nosotros está claro que cualquier perpetuación en el poder lo que hace es contaminar todo el sistema democratico e institucional que es exactamente lo que pasa en Formosa. Nosotros necesitamos no solamente alternancia sino que las instituciones funcionen como deberían”, afirmó.

“La gente tiene que entender la importancia de esto que solamente con una alternancia en el poder vamos a tener una provincia que va a poder ir para adelante y no que todo el sistema institucional se encuentre contaminado como lo está actualmente porque nadie puede negar eso”, cerró diciendo.