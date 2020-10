Para el Consejo Agroindustrial, una mayor liquidación de divisas permitirá hacer crecer el empleo

Compartir

Linkedin Print

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) e integrante del Consejo Agroindustrial Argentino, Gustavo Idígoras, afirmó hoy que un incremento en la liquidación de divisas por parte del sector no sólo permitirá un mayor flujo, sino también “sostener el empleo y hacerlo crecer”.

En diálogo con AM750, Idígoras explicó que “octubre, noviembre y diciembre son siempre por una cuestión de campaña agrícola los meses más flacos en materia de divisas porque la mayoría ya se ha comercializado”.

El ejecutivo recordó que “hubo una campaña de comercialización muy fuerte el año pasado, anticipatoria, que llevó a reducir el ingreso durante los meses de julio, agosto y septiembre”.

“Nosotros también tenemos necesidad de reactivar las compras porque tenemos capacidad ociosa en los 22 puertos del país cercana al 50%, lo que nos genera un enorme costo”, advirtió.

Tras destacar que “se ha producido una mejora del precio, el productor recibía 298 dólares y ahora recibe a 315”, admitió que los productores, “como todos los argentinos, ven una enorme brecha cambiaria”.

En ese sentido, adelantó que “la semana que viene, el 14, nos vamos a juntar con el ministro de Economía y su equipo para analizar en conjunto medidas que nos ayuden a tener un mayor flujo de divisas, pero además sostener el empleo y hacerlo crecer”.

“Los 3.500 millones de dólares (que espera el Gobierno) son razonables, un flujo normal, nos gustaría ser lo más agresivo posible, no hay una liquidación pendiente de divisas sino que no hay comercialización previa que permita exportar e ingresarlas”, señaló.

Según Idígoras, desde el Consejo Agroindustrial se buscan “medidas que bajen la carga tributaria y logren un tipo de cambio más competitivo para el productor, así liquida sus granos y nosotros podamos exportarlos”. Respecto de la reunión con el FMI a la que asistió, señaló que se llevó “una impresión positiva, comparten el diagnóstico sobre la situación económica y social del país, que no hay que presionar sobre medidas y reformas que puedan generar un mayor deterioro de esa condición”.

“Consideran importante la articulación público-privado para buscar un nuevo clima de inversión y empleo; y el Consejo Agroindustrial es para ellos un excelente ejemplo”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que la entidad fuese una alternativa a la Mesa de Enlace, afirmó que “tiene varias virtudes, como generar propuestas concretas de medidas y su representatividad federal, pero no es gremial; son dos espacios distintos”.

“Estamos en una etapa donde no hace falta la protesta por la protesta misma sino la propuesta, el debate, el diálogo, la convocatoria; la protesta lo único que genera es falta de diálogo que perjudica a todos, por eso surgió el Consejo como una forma nacional, representativa y federal de generar propuestas”, concluyó.